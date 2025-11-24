Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Солист театра «Астана Опера» Нурсултан Ануарбек успешно прошел три этапа прослушивания и зачислен в Молодежную оперную программу Большого театра России. Обучение начнется в конце ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным ведомства, молодежная программа, созданная в 2009 году, является одной из ведущих площадок по подготовке молодых оперных исполнителей. Участники занимаются с вокальными коучами, дирижерами, режиссерами, изучают иностранные языки, сценическое движение и принимают участие в постановках на Исторической и Новой сценах Большого театра.

Нурсултан Ануарбек начал творческий путь в Кызылординском музыкальном колледже им. Казангапа, затем продолжил образование в Казахском национальном университете искусств. В 2023-2024 годах он прошел обучение в Международной оперной академии Astana Opera, после чего был принят в труппу театра в качестве солиста.

Молодой тенор является лауреатом ряда престижных конкурсов: Гран-при Международного конкурса «Казахская Романсиада» (2024), I места на конкурсе «Caruso – De Curtis» в Италии (2023) и Московском международном конкурсе русского романса (2024). В феврале этого года он участвовал в мастер-классах Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.