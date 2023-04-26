Казахстанца подозревают в попытке контрабанды янтаря через "Хоргос"

Фото пресс-службы ДГД

На таможенном посту МЦПС «Хоргос» пресечена контрабанда предположительно янтаря общим весом 336 граммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по области Жетысу.

«В первый день открытия «МЦПС «Хоргос» сотрудниками таможенного поста «МЦПС «Хоргос» ДГД по области Жетісу совместно с сотрудниками ПС КНБ РК и ДЭР по области Жетісу, в ходе проведения таможенного контроля в виде осмотра автотранспортного средства, пресечен факт вывоза из Казахстана в КНР камней в количестве 9 штук общим весом 336 граммов – предположительно «янтарь», которые незаконно перемещались в багажном отсеке автотранспортного средства под управлением гражданина РК М.», – рассказали в департаменте.

Контрабандный товар направлен на экспертизу в Центральную таможенную лабораторию.

«В случае подтверждения лабораторией, что задержанные камни относятся к категории драгоценных камней, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по статье 545 КоАП РК за несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров. В этом случае предусмотрен штраф на физических лиц в размере 15 МРП, с возможной конфискацией товара», – сообщили представители ДГД.

Фискалы добавили, что в случае не подтверждения того, что это драгоценные камни, пытавшегося тайно вывезти их казахстанца привлекут к ответственности по статье 551 КоАП РК – за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров. В этом случае ему грозит штраф в размере 30 МРП.

«Напоминаем, что после трехлетнего приостановления деятельности с 24 апреля 2023 года свою работу возобновил ТП «МЦПС «Хоргос». В этой связи просим всех граждан и посетителей «МЦПС «Хоргос» неукоснительно соблюдать таможенное законодательство РК и ЕАЭС», – говорится в сообщении пресс-службы ДГД Жетісу.