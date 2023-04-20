"Хоргос" возобновит работу с 24 апреля

За эти три года управляющей компанией "проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра", заявили в акимате Жетысу.

Фото пресс-службы акимата Жетысуской области

Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» возобновит свою работу с 24 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Жетысуской области.

МЦПС простаивал более 3 лет в связи эпидемиологической ситуацией в мире.

"За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра.

Рады вам сообщить, что МЦПС "Хоргос" возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года", - рассказали в пресс-службе акимата.

Напомним, в феврале возобновление работы "Хоргос" анонсировал Алихан Смаилов.