Казахстанца задержали в Кыргызстане – подробности озвучили в полиции

Казахстанца, объявленного в международный розыск, задержали в городе Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В сентябре прошлого года на 32-летнего жителя Алматинской области завели уголовное дело по части 4 статьи «Кража». Мужчину подозревают более чем в 10 кражах.

2 ноября 2022 года сотрудники управления криминальной полиции ДП области объявили мужчину в международный розыск.

«2 мая этого года при взаимодействии с милицией Кыргызстана в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в городе Бишкеке. Он взят под стражу. Решается вопрос экстрадиции задержанного. Проводятся все необходимые следственные действия по установлению причастности мужчины к другим аналогичным преступлениям», – проинформировали в полиции.

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