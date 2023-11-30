Казахстанцы смогут добровольно отказаться от займов и микрокредитов

Сенат на пленарном заседании одобрил во втором окончательном чтении поправки по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов. Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись главе государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон, инициированный депутатами Мажилиса, направлен на усиление защиты персональных данных и устранение правового пробела в регулировании деятельности по цифровому майнингу. В этих целях вносятся изменения и дополнения в 4 кодекса и 10 законов Республики Казахстан.

В частности, устанавливается запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

Вводится обязанность иммигрантам представлять копии документов, удостоверяющих личность, в целях защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны.

Предусматривается введение новых механизмов по обеспечению информационной безопасности посредством создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности.

Определяется процедура лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу.

В целях защиты от мошеннических действий гражданам предоставляется право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал «электронного правительства».

Напомним, ранее АРРФР сообщалось, что за 2022-2023 годы банками было выдано 7 759 кредитов, оформленных мошенническим способом, на сумму 14,6 млрд тенге. При этом 82% таких кредитов оформлялись гражданами через мобильные приложения банков под влиянием мошенников.