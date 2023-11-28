Добровольно отказываться от получения кредитов смогут казахстанцы

Соответствующие нормы закона, касающегося информационной безопасности и цифровых активов, рассмотрели депутаты Сената на расширенном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Сообщается, что закон направлен на усиление защиты персональных данных и устранение правового пробела в регулировании деятельности по цифровому майнингу.

Так, для защиты от действий мошенников, людям предоставляется право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов.

Также предусматривается введение новых механизмов по обеспечению информбезопасности, а также внедрение процедуры лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по майнингу.

По итогам заседания сенаторами было принято решение направить закон на рассмотрение верхней палаты парламента.

По статистике АРРФР, за 2022-2023 годы банками было выдано 7 759 кредитов, оформленных мошенническим способом, на сумму 14,6 млрд тенге. При этом 82% таких кредитов оформлялись гражданами через мобильные приложения банков под влиянием мошенников.

С 2022 года банками было списано мошеннических кредитов на сумму 111,9 млн тенге. С карточных и депозитных счетов клиентов было незаконно снято 6,1 млрд тенге, банками выплачено возмещение гражданам на сумму 343 млн тенге.