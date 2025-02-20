Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто

Банки и финансы,Авто
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Венера Баталова
корреспондент

Внесены поправки, которыми оптимизирован расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Требование по соблюдению максимального уровня КДН заемщика не распространяется при предоставлении займа в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно:

- для приобретения нового авто, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого в РК и являющегося залоговым обеспечением по займу;

- для приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 50% от его стоимости;

- для приобретения авто, бывшего в эксплуатации до 3 лет и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 30% от его стоимости;

- в рамках системы жилищных строительных сбережений.

Аналогичные поправки (за исключением жилищного кредитования) внесены в Правила расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации.

Постановление правления АРРФР РК от 14 февраля 2025 года № 6 введено в действие с 20 февраля 2025 года.

#поправки #кредиты #авто #правила

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