Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто

Внесены поправки, которыми оптимизирован расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»
Требование по соблюдению максимального уровня КДН заемщика не распространяется при предоставлении займа в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно:
- для приобретения нового авто, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого в РК и являющегося залоговым обеспечением по займу;
- для приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 50% от его стоимости;
- для приобретения авто, бывшего в эксплуатации до 3 лет и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 30% от его стоимости;
- в рамках системы жилищных строительных сбережений.
Аналогичные поправки (за исключением жилищного кредитования) внесены в Правила расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации.
Постановление правления АРРФР РК от 14 февраля 2025 года № 6 введено в действие с 20 февраля 2025 года.