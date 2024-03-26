Казахстанцам выплатили пенсии на сумму более 616 млрд тенге с начала года

Общество
137
Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее об этом рассказали в Минтруда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Как уточняется, в течение нескольких месяцев из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 616,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 193,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 422,5 млрд тенге. По состоянию на 1 марта 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 354 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2024 года составил 132 852 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 90 091 тенге, базовой пенсии – 42 761 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы. 

«Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума. Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

#Минтруда #казахстанцы #выплата #год #пенсии #сумма

Популярное

Все
Большинство контейнерных поездов из Китая в Европу идут транзитом через Казахстан
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в восьмерку сильнейших
Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных лиц
Число погибших в результате теракта в России выросло до 139
Замыкание проводки стало причиной гибели 48 голов скота в Жамбылской области
Массовый падеж скота: Около тысячи туш животных выявили в области Ұлытау
Первый контейнерный поезд из казахстанского терминала в порту Сианя отправился по ТМТМ
45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области
В Казахстане увеличат посевы масличных, кормовых культур, картофеля и свеклы – МСХ
Глава Минэнерго назвал стоимость дизтоплива для аграриев
Премьер поручил выделить 200 тысяч тонн семян нуждающимся фермерам
Сколько стоит обслуживание суперъяхты Цукерберга
Конституционные реформы Казахстана в действии
Более тысячи работников ветстанции не получили зарплату в Алматинской области
Около 3 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года
Мошенница оформляла товарные кредиты на жителей Павлодарской области
Терминалы Starlink продаются на черном рынке
Троих туристов спасли в горах Заилийского Алатау
Прием заявок на участие в проекте Zhas Project стартовал в Казахстане
Опасные игры: 20 человек наказали за кокпар на трассе в Алматинской области
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
И жент, и курт «оделись» в шоколад
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Шымкенте в дни Наурыза сделают проезд на общественном транспорте бесплатным
Токаев прибыл в Алматы
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Моцарт от бокса
Тонул на глазах у публики
Казахский Пушкин или второй после Абая
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Тема этники в моде – неисчерпаема
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
«Старая гвардия» Казправды
Как лудоман себе в карты запретил играть
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Интернет от Илона Маска
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31

Читайте также

Минпросвещения опубликовало контакты уполномоченных по прав…
Прием заявок на участие в проекте Zhas Project стартовал в …
Около 3 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с …
Поздравляют казахстанцы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]