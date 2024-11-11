Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

В соцсети Instagram вновь распространяется реклама, в которой предлагается вакансия наборщика книг. Якобы за перепечатку текстов можно получать большую зарплату. Некоторые из рекламных объявлений подаются от имени «библиотеки Казахстана», сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет stopfake.kz, в нашей стране нет «библиотеки Казахстана». Это выдуманное название, которое используют злоумышленники в своих корыстных целях.

Вакансия «наборщик текста» уже долгое время циркулирует в Интернете. Требования к кандидатам минимальны: достаточно уметь работать с компьютером и иметь немного свободного времени. Работа предлагается с гибким графиком, а обещанный заработок выглядит весьма привлекательным.

Когда же наступает время оплачивать услуги наборщиков, аферисты требуют изначально перевести небольшую сумму. Якобы это «страховой взнос», чтобы исключить риски. Получив деньги, перестают выходить на связь.

Как понять, что вы наткнулись на фальшивую вакансию:

– необходимо оплатить «страховку», чтобы получить работу;

– нет собеседования, никто не заключает с вами трудовой договор;

– после внесения оплаты прекращается связь с работодателем.

О подобных инцидентах с фальшивыми вакансиями, связанными с набором текста, ранее детально информировали СМИ. 

#мошенничество #предупреждение #Instagram

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