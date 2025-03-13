Казахстанцев предупредили о весеннем сходе лавин

Чрезвычайные ситуации
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Дана Аменова
корреспондент

На территории республики имеется 619 лавиноопасных участков

Фото: пресс-служба МЧС РК

В связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор МЧС рекомендует воздержаться от выхода на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, а также воздержаться от походов в горы в ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

По данным министерства, наиболее лавиноопасными районами являются склоны хребтов Казахстанский Алтай, Иле, Жетысу, Таласский Алатау и хребет Каратау на территориях Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областей и области Жетысу.

С начала лавиноопасного периода 2024-2025 годов было зарегистрировано 32 самопроизвольно сошедших снежных лавины с общим объемом 11 364 м3.

«Для обеспечения безопасности населения, туристов и отдыхающих были проведены 80 профилактических спусков снежных лавин, общий объем сброшенного снега составил – 117 337м3.  В горах установлены снегозадерживающие щиты. Жителям и предприятиям в лавиноопасных зонах выданы рекомендации и розданы брошюры с инструкциями по поведению в условиях лавинной опасности. В опасные периоды выставляются блокпосты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска», – проинформировали в МЧС.

В пресс-службе добавили, что каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин.

«Если было объявлено предупреждение о сходе лавин, от походов в горы желательно воздержаться. Если предупреждения не было, то прежде, чем отправиться в путь, необходимо знать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться по маркированным тропам, а также разузнать как можно больше о местности, в которой есть риск схода лавин, максимально избегать опасных склонов. Если перед выходом в горы были зафиксированы обильные снегопады, поход лучше на два-три дня отложить, а в случае отсутствия лавин, дождаться, пока он осядет», – говорится в официальном сообщении.

#предупреждение #горы #МЧС #лавины

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