Казахстанцев предупредили об уловках интернет-мошенников

Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

Фейковые сообщения злоумышленников обнародовали алматинские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и Polisia.kz

Департамент полиции Алматы подготовил фотоколлаж с переписками мошенников, которые они ведут от имени «руководителя» жертвы обмана.

В диалоге лженачальник сообщает подчиненному о проводимой правоохранительными органами проверке и выдвигает требования.

«Предупреждаем, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, где злоумышленники создают аккаунты в WhatsАpp, Telegram, ставят на аватарку фото руководителя какого-либо госоргана либо частной организации, и под предлогом внезапной «проверки из КНБ», пишут подчиненным о том, что необходимо срочно отправить деньги на различные счета третьих граждан. К сожалению, факты обмана по такой схеме – не единичны. Поэтому очень важно, чтобы граждане не поддавались на провокации злоумышленников и при поступлении таких сообщений, в первую очередь, информировали о случившемся непосредственного руководителя», — резюмировал замначальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.
 

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