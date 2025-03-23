Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле

Политика
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Граждан Казахстана просят сохранять бдительность в связи с ситуацией в крупнейшем городе Турции, передает Kazpravda.kz

Фото: REUTERS/Umit Bektas

«В связи с текущей ситуацией настоятельно просим вас воздержаться от посещения мест скопления людей, избегать личного участия в демонстрациях и митингах, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами РК в Турции», - говорится в сообщении генерального консульства РК в Стамбуле.

Кроме того, генеральное консульство обращает внимание на «нежелательность распространения в социальных сетях информации о демонстрациях (митингах) и личных оценок, мнений относительно происходящих событий».

Телефоны горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:

1. Посольство РК в Анкаре: +905352734496

2. ⁠Генеральное консульство РК в Стамбуле: +905012621465

3. ⁠Генеральное консульство РК в Анталье: +905394400522

4. ⁠Генеральное консульство РК в Измире: +905530998789

#Турция #МИД РК #генконсульство РК #беспорядки в Стамбуле

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