Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле

Граждан Казахстана просят сохранять бдительность в связи с ситуацией в крупнейшем городе Турции, передает Kazpravda.kz
«В связи с текущей ситуацией настоятельно просим вас воздержаться от посещения мест скопления людей, избегать личного участия в демонстрациях и митингах, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами РК в Турции», - говорится в сообщении генерального консульства РК в Стамбуле.
Кроме того, генеральное консульство обращает внимание на «нежелательность распространения в социальных сетях информации о демонстрациях (митингах) и личных оценок, мнений относительно происходящих событий».
Телефоны горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:
1. Посольство РК в Анкаре: +905352734496
2. Генеральное консульство РК в Стамбуле: +905012621465
3. Генеральное консульство РК в Анталье: +905394400522
4. Генеральное консульство РК в Измире: +905530998789