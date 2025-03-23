Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле

«В связи с текущей ситуацией настоятельно просим вас воздержаться от посещения мест скопления людей, избегать личного участия в демонстрациях и митингах, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами РК в Турции», - говорится в сообщении генерального консульства РК в Стамбуле.