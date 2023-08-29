Казахстанцев спросили о качестве медицинской помощи – итоги мониторинга

Здравоохранение, Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Большинство казахстанцев положительно оценивают качество медицинской помощи. Таковы итоги мониторинга в приложении Damumed, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

В этом году мониторинг оценки качества оказания медицинских услуг в приложении Damumed показал, что из 3,3 млн потребителей медуслуг свыше двух третей (74,23%), а это почти 2,5 млн человек, дали положительную оценку оказанной медпомощи, 0,6% оценили на уровне «удовлетворительно» и 2,96% оставили негативный отзыв. 

Из 74,23% положительно оценивших оказанные медицинские услуги 844 876 человек поблагодарили медработников, 762 703 полностью удовлетворены качеством оказания медпомощи, 226 616 не имеют претензий к качеству медпомощи, 377 148 отметили своевременность приема врача по графику.

По итогам 2022 года, по данным мобильного приложения, из 3,8 млн пользователей 94% поставили положительную оценку качеству медпомощи, только 1,1% поставили «удовлетворительно» и 4,72% опрошенных дали отрицательную оценку оказанным услугам здравоохранения.

В графе отзывов мобильного приложения 1 252 214 человек поблагодарили медработников и 1 080 469 пациентов указали, что полностью удовлетворены качеством медпомощи.

 

#здравоохранение #Минздрав #опрос #общество #оценка

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