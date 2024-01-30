Казахстанцы могут бесплатно обучаться в лучших вузах Китая

Китайское правительство предоставляет 155 грантов на обучение по программам: бакалавриат, магистратура, докторантура.
В рамках межправительственных соглашений казахстанцы смогут получить высшее образование в ведущих университетах Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования.
Китай является одним из самых известных направлений обучения за рубежом в мире. Фактически, Китай — третья страна, после США и Великобритании, с наибольшим количеством иностранных студентов.
Грант предусматривает покрытие следующих расходов: бесплатное обучение; ежемесячная стипендия: бакалавриат – 2500 юаней (161 тысяча тенге), магистратура – 3000 юаней (193 тысячи тенге), докторантура – 3500 юаней (225 тысяч тенге);
проживание в общежитии; медстраховка. Остальные расходы покрываются обладателем гранта самостоятельно.
В список лучших ВУЗов Китая входят: Zhejiang University, University of Science and Technology of China, Fudan University, Peking University, Tsinghua University и многие другие.
Обучение предусмотрено по всем направлениям: начиная от архитектуры, гражданской инженерии, информационных технологий до медицины, социальных и гуманитарных наук.
Приём документов в Китай продлен до 20 февраля 2024 года (включительно) посредством портала «Электронного Правительства» (Egov.kz) либо офлайн в офисе «Центр международных программ» (г.Астана, Сыганак 70).
Претенденты для участия в конкурсном отборе в Китай должны пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета до 20 февраля 2024 года.
Более подробную информацию можно на сайте АО «Центр международных программ» - bolashak.gov.kz.