Казахстанцы отличились на юниорском чемпионате по фристайл-могулу

Наши спортсмены дошли до финала, где уступили команде США-2

Фото: НОК РК

Команда Казахстана по фристайл-могулу отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Юлия Феклистова и Денис Раструба завоевали «серебро» в соревнованиях среди смешанных команд.

Спортсмены дошли до финала, где уступили команде США-2. На третьем месте завершила ЧМ сборная США-3.

Кроме того, в активе Казахстана теперь три медали. Ранее «золото» и «серебро» завоевала Анастасия Городко.