Казахстанцы отличились на юниорском чемпионате по фристайл-могулу
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Наши спортсмены дошли до финала, где уступили команде США-2
Команда Казахстана по фристайл-могулу отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Юлия Феклистова и Денис Раструба завоевали «серебро» в соревнованиях среди смешанных команд.
Спортсмены дошли до финала, где уступили команде США-2. На третьем месте завершила ЧМ сборная США-3.
Кроме того, в активе Казахстана теперь три медали. Ранее «золото» и «серебро» завоевала Анастасия Городко.