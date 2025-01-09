Настя Городко стала трехкратной чемпионкой мира по фристайл-могулу среди юниоров

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанка Анастасия Городко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финальном заезде Городко оказалась сильнее американки Риз Чапделайн.

Бронзовым призером стала Эбби Макларнон (США).

Днем ранее Анастасия завоевала серебро в индивидуальных соревнованиях.

Отметим, что на ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе.

Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле.