Настя Городко стала трехкратной чемпионкой мира по фристайл-могулу среди юниоров
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Она стала лучшей в параллельном могуле
Казахстанка Анастасия Городко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В финальном заезде Городко оказалась сильнее американки Риз Чапделайн.
Бронзовым призером стала Эбби Макларнон (США).
Днем ранее Анастасия завоевала серебро в индивидуальных соревнованиях.
Отметим, что на ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе.
Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле.