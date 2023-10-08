Казахстанцы стали есть больше мороженого

Фото: Российская газета

Рынок этого сладкого продукта за январь–июль текущего года увеличился на 42,3% за год. За семь месяцев в стране было продано 40,1 тыс. тонн мороженого, при этом реализация за аналогичный период прошлого года составляла всего 28,2 тыс. тонн. Не исключено, что на рост объёма продаж повлияло очень жаркое лето. В июле казахстанские синоптики зафиксировали температурные рекорды последних лет сразу в нескольких городах. В Актау, Уральске, Актобе и Таразе столбик термометра поднимался до 42 градусов Цельсия, в Жезказгане — до 44, в Костанае и Петропавловске — до 40 градусов. От жары страдали во многих странах: июль 2023 года признан самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений на планете.

Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК о проданном на внутреннем рынке страны мороженом позволяют посчитать средний вес продукта на каждого казахстанца. За семь месяцев текущего года расчётный показатель на душу населения составил чуть более 2 кг мороженого. Это 287 г в месяц, что эквивалентно двум-трём стандартным стаканчикам мороженого. Если предположить, что в зимнюю стужу казахстанцы предпочитают греться отнюдь не мороженым, можно считать, что основные продажи этого товара приходятся на апрель–июль. В таком случае месячное потребление на одного человека составит шесть стаканчиков мороженого.

Большую часть рынка мороженого в РК занимают отечественные предприятия. Доля производства в общем объёме реализации в январе–июле 2023 года составляла 80,6%. Остальную часть рынка занял импорт. Кроме того, десятую часть производимого в нашей стране сладкого продукта казахстанские мороженщики отправили на экспорт. Эскимо и стаканчики made in Kazakhstan можно встретить не только в магазинах российских городов, но и в торговых точках Кыргызстана и Узбекистана.

Из импортного мороженого в холодильниках казахстанских магазинов чаще всего встречались российские товары. Среди экспортёров РФ занимала долю в 54,6%. Второе место по объёму импорта принадлежало Кыргызстану, чьё мороженое выгодно отличается ценой. В тройку лидеров также вошла Турция.

Растущий спрос казахстанцев на мороженое в текущем году в основном удовлетворяли местные товаропроизводители. Работникам отечественных компаний пришлось хорошо потрудиться, чтобы выпустить мороженого сразу на 43,5% больше, чем за январь–июль прошлого года. За семь месяцев казахстанские предприятия произвели 36,6 тыс. тонн разных эскимо, стаканчиков и весовых упаковок мороженого. Для неполного года это очень хороший объём. До 2021-го производители не выпускали так много мороженого и за целый год.

В числе крупных компаний, специализирующихся на выпуске мороженого, можно выделить алматинскую фабрику ТОО «Шин-Лайн». По данным с сайта предприятия, на ней выпускают 140 видов мороженого общим объёмом 13 тыс. тонн в год. С учётом годового показателя производства 2022-го доля предприятия в РК составляет 31%. К специализированным предприятиям также можно отнести большой завод из маленького села в Туркестанской области — ТОО «Балмұздақ» с брендом «Ленгерское». Этот производитель — ровесник Независимости. Другие компании на юге — ТОО «Азия-Холод», ТОО «Компания Айс Мастер – Айс Крим», ТОО «Банур-НС», на востоке — ТОО «Белый мишка», ТОО «Эмиль Фабрика Мороженого».

С ростом спроса в Казахстане значительно увеличились и цены на мороженое. В апреле–июне 2023 года стоимость этого сладкого продукта выросла сразу на 29,3% в годовом выражении. Наценка была намного выше, чем общая продовольственная инфляция в стране, которая за второй квартал составила 16,3%.

Можно отметить, что темпы удорожания мороженого существенно превышающие инфляцию, стали заметны ещё летом прошлого года. Тогда любимый детьми продукт подорожал на 28,5%, при общем росте цен на продукты на 20,9%. Дальше — больше: в начале текущего года космический взлёт цен на мороженое дошёл до отметки в 33,5%. Впрочем, как видно по итогам продаж, для казахстанцев высокие цены — не повод отказываться от любимой сладости в самую жару.