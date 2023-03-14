Казахстанцы тратят на питание больше половины доходов

По данным за последний квартал прошлого года расходы в среднем на душу населения превысили 240 тыс. тенге.

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52,1% расходов населения уходит на продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По подсчетам статистиков, на непродовольственные товары приходится четвертая часть расходов (24,4%), еще 16,8% от общей суммы расходов казахстанцы приходится на платные услуги.

По данным за квартал, расходы на душу населения в среднем выросли на 15% по сравнению с предыдущим периодом, составив 246 819 тенге, в то время как доходы на душу населения в среднем показали более высокий рост – почти 18%, превысив 252 тыс. тенге.