Казахстанцы в Греции могут встать на консульский учет онлайн – МИД РК

Посольство Казахстана в Греции обновило свой сайт www.kazembassy.gr
, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Теперь на сайте помимо общей и традиционной информации содержатся актуальные материалы о важных событиях в Казахстане, таких как "Астана ЭКСПО-2017" и "Зимняя Универсиада-2017", "АЭФ", "Съезд лидеров мировых и традиционных религий", и другие. Особое внимание уделено казахстанским соотечественниками – в разделах сайта посетителям доступна информация относительно деятельности греческой диаспоры в рамках Ассамблеи народа Казахстана.
"Рост интереса со стороны казахстанцев к Греции как к новому туристическому направлению вдохновил на создание новых разделов: медицинский и паломнический туризм. В рамках привлечения иностранного капитала посольство уделило важное внимание созданию специального раздела об инвестиционной привлекательности страны Doing business in Kazakhstan", – поясняется в распространенном сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что структура сайта отвечает многим современным трендам (фоновое аудио, размещение success-проектов греческих компаний на рынке РК, прямая связь с Facebook и Twitter, "прокрутка" сайта и так далее). Одним из новшеств в рубрике "Консульские вопросы" является онлайн-регистрация граждан Казахстана, временно находящихся в Греции. Система позволяет им сэкономить время для постановки на консульский учет, заполнив регистрационную карточку на сайте посольства, которая немедленно поступает на электронную почту консульского отдела.