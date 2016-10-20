Казахстанцы в Греции могут встать на консульский учет онлайн – МИД РК

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Посольство Казахстана в Греции обновило свой сайт www.kazembassy.gr, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Теперь на сайте помимо общей и традиционной информации содержатся актуальные материалы о важных событиях в Казахстане, таких как "Астана ЭКСПО-2017" и "Зимняя Универсиада-2017", "АЭФ", "Съезд лидеров мировых и традиционных религий", и другие. Особое внимание уделено казахстанским соотечественниками – в разделах сайта посетителям доступна информация относительно деятельности греческой диаспоры в рамках Ассамблеи народа Казахстана.

"Рост интереса со стороны казахстанцев к Греции как к новому туристическому направлению вдохновил на создание новых разделов: медицинский и паломнический туризм. В рамках привлечения иностранного капитала посольство уделило важное внимание созданию специального раздела об инвестиционной привлекательности страны Doing business in Kazakhstan", – поясняется в распространенном сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что структура сайта отвечает многим современным трендам (фоновое аудио, размещение success-проектов греческих компаний на рынке РК, прямая связь с Facebook и Twitter, "прокрутка" сайта и так далее). Одним из новшеств в рубрике "Консульские вопросы" является онлайн-регистрация граждан Казахстана, временно находящихся в Греции. Система позволяет им сэкономить время для постановки на консульский учет, заполнив регистрационную карточку на сайте посольства, которая немедленно поступает на электронную почту консульского отдела.

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