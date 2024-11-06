«КазАвтоЖол» опубликовал список недобросовестных подрядчиков

Национальная компания «КазАвтоЖол» опубликовала перечень компаний, допустивших нарушения при выполнении обязательств по заключенным с нею договорам, передает Kazpravda.kz
По данным компании, данные организации не исполнили либо ненадлежащим образом исполнили обязательства по среднему и капитальному ремонту автодорог республиканского значения, а также по разработке проектно-сметной документации.
Кроме того, некоторые подрядчики предоставили недостоверные данные по квалификационным требованиям и/или документам, что повлияло на тендерное ценовое предложение.
В список недобросовестных подрядчиков включены следующие организации:
1. ТОО «Каз Строй» КС»;
2. ТОО «Бекет Сат Жол»;
3. ТОО «Искер-Т»;
4. ТОО «Инженерный центр «АСТАНА»;
5. ТОО «Алматыдорпроект»;
6. ТОО «QazConstructions»;
7. ТОО Фирма «Автодорсервис»;
8. ТОО «Базис-Z».