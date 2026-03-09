Казгидромет опроверг сообщения о «кислотных облаках», движущихся из Ирана

В мире,Погода
37

В социальных сетях распространяется информация о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые «кислотные облака», которые могут дойти до стран Центральной Азии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казгидромет сообщили, что такие сообщения не подтверждаются результатами наблюдений, передает Kazpravda.kz

- Информация о так называемых «кислотных облаках» над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений, - заявили в метеослужбе.

Специалисты пояснили, что кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.

По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано. В этой связи специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации.

В минувшие выходные международные СМИ сообщили о феномене «черного дождя» в некоторых районах Ирана, спустя несколько часов после авиаударов США и Израиля по нефтехранилищам в стране. Эксперты предупреждают, что он опаснее кислотных дождей.

#Казгидромет #Иран #опровержение #тучи

Популярное

Все
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Конькобежка Морозова вошла в топ-10 на ЧМ и установила два рекорда Казахстана
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Сенсацией завершилось дерби между «Миланом» и «Интером»
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Бахрейнская нефтегазовая компания Bapco Energies объявила форс-мажор
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
О погоде в Казахстане на 10-12 марта сообщили синоптики
Open Air концерт и зрелищное дрон-шоу прошли в Астане
Казгидромет опроверг сообщения о «кислотных облаках», движущихся из Ирана
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов
Слово о замечательном человеке
Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос
Растет поток туристов
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
О погоде в Казахстане на 10-12 марта сообщили синоптики
Бахрейнская нефтегазовая компания Bapco Energies объявила ф…
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным ли…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]