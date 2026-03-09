В социальных сетях распространяется информация о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые «кислотные облака», которые могут дойти до стран Центральной Азии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казгидромет сообщили, что такие сообщения не подтверждаются результатами наблюдений, передает Kazpravda.kz

- Информация о так называемых «кислотных облаках» над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений, - заявили в метеослужбе.

Специалисты пояснили, что кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.

По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано. В этой связи специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации.

В минувшие выходные международные СМИ сообщили о феномене «черного дождя» в некоторых районах Ирана, спустя несколько часов после авиаударов США и Израиля по нефтехранилищам в стране. Эксперты предупреждают, что он опаснее кислотных дождей.