Каждый акимат решает сам, когда подавать тепло

Общество
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Энергетический комплекс страны готов к отопительному сезону, но его начало будет зависеть от погоды, заявил в СЦК вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, для стабильного прохождения осенне-зимнего периода энергетическими предприятиями обеспечен ремонт основного и вспомогательного оборудования. В графике на этот год значились, в частности, капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.

Прогнозируемый максимум электрической нагрузки в предстоящий отопительный период составляет порядка 17,4 ГВт, что на 5% больше уровня прошлого года. На топливных складах энергоисточников накоплено 90 тыс. тонн мазута. В целях снижения затрат министерство установило цену на социальный мазут на уровне 115 тыс. тенге. Его рыночная стоимость составляет 150 тыс. тенге. Учреждения начали получать топливо с сентября.

При обнаружении каких-либо проблем на станциях Минэнерго совместно с акиматами регионов принимает меры для их оперативного решения. Например, соответствующие средства были выделены ТЭЦ в Экибастузе и Риддере, которые в прошлом году вышли из строя.

– Осуществляются ремонты станций, чтобы в зимний период они стабильно обеспечивали нагрузку. У нас есть большая уверенность в том, что нынче отопительный сезон пройдет стабильно, – заверил спикер.

Еще один немаловажный вопрос – кадро­вая политика. В прошлом году на предприятиях энергокомплекса страны пустовало около двух тысяч вакансий, нынче это число сократилось, потому что энергетикам повысили заработную плату. Также для решения проблемы кадрового дефицита ведется работа по подготовке специалистов. В 40 вузах увеличено количество грантов, в сфере профтехобразования внедряется система дуального обучения, чтобы учащиеся могли учиться и одновременно проходить практику на предприятиях.

Когда начать подачу тепла в дома казахстанцев, каждый регион решает самостоятельно, опираясь на температурные графики.

– Например, в Павлодарской области уже начали подавать тепло социальным объектам, – отметил Сунгат Есимханов. – Но практика многих лет нашей работы показывает, что если мы включаем отопление тогда, когда еще не слишком прохладно, то получаем еще больше жалоб: мол, стало жарко, монополисты хотят больше денег получить с населения.

#акиматы #отопление #сезон

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