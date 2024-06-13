Каждый раз они спасают чьи-то жизни

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Асель Шаяхмет

Чтобы узнать побольше о том, что такое донация и как она, собственно, происходит, мы направились в столичный Центр крови.

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Итак, все начинается с заполнения потенциальным донором анкеты, где указываются сведения о его здоровье. Следующий шаг – анализ крови. Процедура происходит в лаборатории и нужна, чтобы определить группу крови, резус и уровень гемоглобина. Далее – визит к врачу, который, изучив анкету, проводит осмотр желающего осуществить донацию. И только после этого доктор принимает решение о допуске или недопуске к процедуре.

Если разрешение получено, донора обязательно отправляют в буфет: перед сдачей крови желательно подкрепиться, а для баланса жидкости в организме нужно еще и попить.

И вот человек отправляется на донацию. Обычно данная процедура занимает минут 15, в среднем забор составляет порядка 450 мл крови.

По словам заведующей отделением комплектования донорских кадров РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» Министерства здравоохранения Айгерим Сагамбаевой, в настоящее время прямого переливания крови, как это было раньше, уже не существует.

– Безопасной считается лишь та кровь, которую обследовали и только потом выдали. Кроме того, при заборе кровь разделяют и используют ее компоненты: плазму, тромбоциты, лейкоциты, эритроциты. Современное оборудование позволяет это сделать. И если донация крови длится не больше 15 минут, то сдача плазмы идет чуть дольше, а тромбоцитов – и вовсе может занимать до полутора часов, – рассказывает Айгерим Кабдывахитовна.

Если говорить об объемах, то дефицита в Центре крови нет. Запасы здесь пополняются регулярно. Ежедневно на донацию приглашают 120–150 человек для того, чтобы безопасная кровь была доступна в любое время суток.

Учет доноров ведется посредством регистрации в электронной базе данных. Согласно приказу министра здравоохранения № 113, их внимательно проверяют на те заболевания, которых у донора быть не должно. И даже если он подходит по всем показателям, но при этом, к примеру, не спал всю ночь, процедура донации отменяется.

– Человек должен быть выспавшимся, отдохнувшим и не сдавать кровь натощак. Важно не нанести вред донору. Иначе у него могут быть осложнения после донации, – объясняет врач.

В центре тщательно следят за безопасностью процесса, используя исключительно одноразовые медицинские приборы, которые вскрываются при доноре. Вся процедура происходит в стерильных условиях с использованием средств индивидуальной защиты.

– Переливание – процесс двух­этапный: скрининг методом ИФА и ПЦР. Все автоматизировано и соответствует международному стандарту. Рука человека не прикладывается, только при проколе самой вены. В остальных случаях медработник не задействован. Мы проводим анализ крови, который бывает готов уже на второй день. Если есть какие-либо изменения, то донору об этом сообщают и его приглашают на консультацию. Можно сказать, что для них это еще и бесплатная диагностика организма, – уточняет Айгерим Сагамбаева.

Также у донора определяют группу крови, резус-фактор, гемоглобин, аланинаминотранс­феразу (АЛТ). Если, к примеру, показания АЛТ завышены – 100 и больше, – то донору рекомендуют обратиться к гастроэнтерологу, потому что такие показатели чаще всего свидетельствуют о заболеваниях поджелудочной железы, желчного пузыря или печени.

– Бывает и так: приходит донор, а у него гемоглобин 90. Это тоже не норма. Гемоглобин обеспечивает ткани и клетки кислородом, и в случае его низких показателей мы рекомендуем проконсультироваться у гематолога или терапевта, сдать дополнительные анализы и проверить уровень содержания железа в крови, – говорит Айгерим Кабдывахитовна.

Во время обострения аллергии сдавать кровь также не следует, нужно подождать как минимум два месяца. Кроме выше перечисленного, нельзя сдавать кровь людям с кожными заболеваниями, такими как псориаз. Что касается возрастных ограничений, то донация крови разрешается с 18 лет. Верхнего предела, как говорят врачи, в общем-то нет. Однако, если есть изменения, связанные с возрастом, врачи это видят. Обыч­но после 60 они проявляются в виде гипертонии, гиподинамии, ожирения, да и в целом функции организма уже ослаблены.

– Гипертоники говорят, что им становится легче после процедуры, но важно понимать, что это временное явление. Им нельзя сдавать кровь, потому что у них гипертрофия левого желудочка и их сердце и без того работает со сложностями. Дело в том, что у организма нет понятия «кровоотдача», а есть понятие «кровотечение». То есть донация воспринимается организмом как кровотечение, у нас нет донорской функции в организме, – поясняет врач. – Поэтому для организма это определенный стресс. Почему важно честно говорить о своих заболеваниях, особенно хронических? Потому что мы не знаем, как поведет себя организм. А нам важно, чтобы донор был здоров. Потому и существует список в приказе № 113 , где расписаны абсолютные или временные отводы.

Между тем, как говорят сами врачи, донация крови спасает сразу три жизни! Она делится на три компонента: эритроциты, которые хранятся 42 дня, тромбоциты – со сроком хранения от 5 до 7 дней и плазму, которая хранится дольше всех компонентов – целых три года.

К слову, доноры, достигшие 40 донаций крови, либо 70 донаций плазмы или тромбоцитов, получают статус Почетных и награждаются нагрудными знаками Минис­терства здра­воохранения, а активных ­доноров центры крови поощряют благодарственными грамотами.

После донации каждому донору выдается справка, которая обеспечивает ему два дня к отпуску. Также донор получает продуктовый набор или компенсацию на питание в размере 0,25 МРП, или 923 тенге, чтобы восстановить силы после важной процедуры.

#донор #центр крови #День донора #донация

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