"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске

Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен во время теледебатов ответил на вопрос телезрителя, почему после смертельной аварии на шахте имени Ленина он не приехал в Шахтинск, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В плане у нас была поездка. Мы планировали приехать в пятницу (4 ноября – прим. ред.). Я был в Усть-Каменогорске. Ночью мы узнали о том, что произошла трагедия. Мы не поехали из этических соображений. Как можно ехать в город, где трагедия случилась? Как мы будем смотреть в глаза родственникам и близким? Мы не хотели хайповать и перенесли поездку. Завтра утром выезжаем, приходите, у нас запланирована встреча", – сказал Кажыкен.

Кажыкен подчеркнул, что профсоюзы обеспокоены смертностью на промышленных предприятиях страны, и постоянно поднимают эти вопросы.



