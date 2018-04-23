​«КазМунайГаз»: на пути перемен

Основной прирост добычи связан с увеличением добычи на Кашагане и Тенгизском месторож­дении. В текущем году общий объем планируется увеличить до 87 млн тонн. Основная прибавка ожидается за счет Кашагана. При этом следует отметить, что, наращивая добычу на крупных месторождениях, мы, с другой стороны, сталкиваемся с проблемой падения извлечения нефти на зрелых месторождениях КМГ. И от того, насколько эффективно будет данная задача решаться, во многом зависит благосостояние нефтегазового комплекса страны.

Восполнение ресурсов: опыт и приоритеты нацкомпании

Своевременное восполнение запасов на зрелых месторождениях в связи с истощением природных ископаемых особенно актуально в связи с одним из поручений Главы государства, озвученных в ежегодном Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», касающегося дальнейшего развития ресурсного потенциала.

«Мир XXI века продолжает нуж­даться в природных ресурсах, которые и в будущем будут иметь особое место в развитии глобальной экономики и экономики нашей страны. Однако следует критически переосмыслить организацию сырьевых индустрий, подходы к управлению природными ресурсами», – отмечается в Послании Президента РК.

Как известно, «КазМунайГаз» сегодня управляет портфелем, состоящим в большей степени из зрелых месторождений, добыча на которых падает из года в год. Постепенное истощение ресурс­ной базы требует от нас поиска решения проблем, подготовки новых запасов, проведения доразведки и геолого-технических мероприятий.

«КазМунайГаз» совместно с ТОО «Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения «КазМунайГаз» и нед­ропользователями проводит в этом направлении масштабную работу. К примеру, в последние ­несколько лет были апробированы различные технологии бурения, которые позволили достичь значительных приростов нефти при меньших экономических затратах.

Ярким примером успешности применения оптимальных геолого-технических мероприятий является увеличение добычи нефти на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай» в последние 2 года. Внедрение инновационных технологий вызвал рост добычи нефти здесь с 608 до 1 334 тонн в сутки. Затраты на проведение геолого-технических мероприя­тий окупились за 5 месяцев. По расчетам компании, применение оптимальных технологий поз­волит обеспечить стабильную добычу в «Казахтуркмунай» на уровне 357–360 тыс. тонн в течение последующих пяти лет. Более того, мы планируем тиражировать этот опыт и на другие месторождения КМГ.

В 2015 году была разработана Программа геологоразведочных работ, согласно которой ожидае­мый прирост запасов по действующим геологоразведочным активам КМГ составит порядка 246 млн тонн.

В течение 2016–2017 годов в рамках проведения масштабных аналитических исследований, проводимых совместно с НИИ ТДБ, создана структурно-тектоничес­кая модель, проведен анализ скважинных данных с последую­щим выделением потенциальных ловушек. В результате регионального изучения осадочного бассейна Республики Казахстан подготовлен портфель из 7 участков для дальнейшего изучения и последующего включения в инвестиционный портфель КМГ.

В 2017 году КМГ разработал детальную программу доразведки, которая предполагает подготовку предложений по видам, объемам и срокам реализации необходимых мероприятий по доразведке определенных месторождений, включая сейсморазведки 3Д и бурения новых скважин, с оценкой возможности использования скважин из существующего фонда, выведенных из эксплуатации по разным причинам (обводненности, аварии, малодебитности). Ожидаемый прирост от данной программы доразведки планируется в размере 61 млн тонн нефти до 2022 года.

Компания активно занимается поиском перспективных идей в области геологоразведки. Так, в прошлом году между АО НК «КазМунайГаз» и итальянской компанией ENI подписано сог­лашение о передаче 50% права недропользования в проекте «Исатай» на условиях кэрри-финансирования. Что это значит? «КазМунайГаз» в данном случае затраты на геологоразведочные мероприятия не несет. В случае если геологоразведка оказывается положительной, то в дальнейшем партнер может вернуть затраченные средства, добывая нефть. Если же открытия не происходит, то все затраты на геологоразведку партнер принимает на себя. В текущем году обе компании начнут проведение разведочных работ на контракт­ной территории.

Итоги модернизации

2017 год ознаменовался для компании постепенным завершением ряда крупных стратегически важных проектов, среди которых модернизация отечественных неф­теперерабатывающих заводов. Отмечу, что модернизация проводилась в условиях действующего производства, параллельно проводились демонтажные работы, строительство новых установок, и это в условиях взрыво- и пожароопасного производства.

КМГ привлек значительные инвестиционные средства, всего общая стоимость проводимой модернизации составила порядка 6 млрд долларов.

В 2017 году завершилась модернизация Павлодарского нефтехимического завода и Атырауского нефтеперерабатывающего завода, где на сегодня проводятся пус­ковые работы на крупнейшем в стране Комплексе глубокой переработки нефти. Также завершен 1-й этап модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (ПКОП). После завершения модернизации 2-го этапа ПКОП ожидается, что внутренние пот­ребности Казахстана в топливе будут полностью удовлетворены в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем модернизация трех НПЗ позволит повысить их производственную мощность переработки углеводородного сырья с 15,4 млн тонн до 16,6 млн тонн в 2019 году.

Автоматизация производства

В своем Послании Глава государства отмечал особое значение развития IT- и инжиниринговых услуг и необходимость активного внедрения комплексных информационно-технологических платформ.

«КазМунайГаз» в своей деятельности активно внедряет современные информационные технологии. Ранее компанией неоднократно освещался проект Интеллектуального месторождения. Это комплексная автоматизация системы управления нефтегазовым промыслом, при котором работа подземного оборудования регулируется станцией управления, а информация в актуальном непрерывном режиме передается в единую информационную систему для оперативного принятия управленческих решений. Проект прошел стадию пилота, и теперь КМГ осуществляет его тираж на месторождения компании.

Мы определили несколько приоритетных направлений по цифровизации нашего бизнеса. В качестве основы для дальнейшего развития наших производственных процессов ставим задачу сбора данных по основным производственным показателям. К сожалению, сегодня часть данных с измерительных приборов полевого оборудования собирается вручную и также вручную вносится в системы, что замедляет процесс работы.

Кроме того, планируется обеспечить управление производственными процессами в режиме реального времени. В компании разрабатываются проекты по созданию аналитических систем, развитию диспетчерских центров, проект по повышению качества и оперативности в управлении НПЗ за счет автоматизации всех технологических процессов и операций, точности планирования и расчета потерь производства. На этапе внедрения находится аналитическая геоинформационная система в рамках проектов газификации, создается централизованный банк данных в сфере геологоразведки...

Масштабная газификация

Модернизация газовой отрасли решила целый ряд социальных проблем, в том числе обеспечения ряда регионов республики голубым топливом. Были диверсифицированы маршруты транс­портировки газа, что полностью исключает нашу зависимость от импортного газа.

Одним из наиболее стратегически важных проектов как для КМГ, так и для страны в целом стал старт поставок газа в Китайскую Народную Республику. В октябре 2017 года подписан договор о поставке 5 млрд кубометров казахстанского газа в Китай, в дальнейшем экспорт планируется увеличить до 10 млрд кубометров в год.

Полным ходом осуществляется газификация регионов респуб­лики. Впервые газифицированы областной центр Алматинской области – город Талдыкорган и города Капшагай, Есик, Жаркент и Шелек.

Кроме того, газифицированы более 30 самых отдаленных населенных пунктов Алматинской, Южно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областей. К газоснабжающей системе Казахстана подключен город Байконыр.

Особую важность имеет проект по газификации Астаны. Он входит в число Пяти инициатив Президента страны Нурсултана Назарбаева, направленных на социальную модернизацию. Новый магистральный газопровод «Сарыарка», который пройдет от Караозека (Кызылординская область) до столицы республики, обеспечит газом несколько городов и населенных пунктов в центральной и северной части Казахстана, включая Жезказган, Караганду, Темиртау, охват населения составит порядка 2,7 млн жителей. Ожидается, что только за счет газификации в Астане распространение вредных выбросов уменьшится в 6 раз.

Результаты приватизации

КМГ продолжает исполнение программы приватизации. Ее цель заключается в необходимости повышения эффективности экономики Казахстана за счет вывода активов в конкурентную среду, привлечения инвестиций, усиления роли частной инициа­тивы.

Всего в течение 2015–2017 годов исполнены мероприятия по 34 организациям, из которых проданы 22 компании, ликвидированы 8 организаций и 4 компании реорганизованы. Общая сумма вырученных средств составила 28,7 млрд тенге. Одной из крупных сделок прошлого года стала продажа непрофильного для КМГ актива – АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр».

КМГ в процессе модернизации

Как отмечалось выше, основные масштабные инвестиционные проекты компании находятся на стадии завершения, динамика производственных результатов по добыче нефти в целом положительна, ценовая конъюнктура на мировом нефтегазовом рынке на сегодня стабилизировалась. В целом все вышеуказанные факторы создают надежную базу для дальнейшего роста и развития компании.

Президентом в Послании пос­тавлены 10 конкретных и четких задач. И «КазМунайГаз» как национальный оператор со своей стороны намерен вносить свой вклад в решение данных задач для дальнейшего улучшения благосостояния казахстанцев. Уверен, каждый нефтяник, каждый сотрудник станет активным участником происходящих в нас­тоящее время в стране процессов модернизации экономики, политики и сознания.