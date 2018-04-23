​«КазМунайГаз»: на пути перемен

Основной прирост добычи связан с увеличением добычи на Кашагане и Тенгизском месторождении. В текущем году общий объем планируется увеличить до 87 млн тонн. Основная прибавка ожидается за счет Кашагана. При этом следует отметить, что, наращивая добычу на крупных месторождениях, мы, с другой стороны, сталкиваемся с проблемой падения извлечения нефти на зрелых месторождениях КМГ. И от того, насколько эффективно будет данная задача решаться, во многом зависит благосостояние нефтегазового комплекса страны.
Восполнение ресурсов: опыт и приоритеты нацкомпании
Своевременное восполнение запасов на зрелых месторождениях в связи с истощением природных ископаемых особенно актуально в связи с одним из поручений Главы государства, озвученных в ежегодном Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», касающегося дальнейшего развития ресурсного потенциала.
«Мир XXI века продолжает нуждаться в природных ресурсах, которые и в будущем будут иметь особое место в развитии глобальной экономики и экономики нашей страны. Однако следует критически переосмыслить организацию сырьевых индустрий, подходы к управлению природными ресурсами», – отмечается в Послании Президента РК.
Как известно, «КазМунайГаз» сегодня управляет портфелем, состоящим в большей степени из зрелых месторождений, добыча на которых падает из года в год. Постепенное истощение ресурсной базы требует от нас поиска решения проблем, подготовки новых запасов, проведения доразведки и геолого-технических мероприятий.
«КазМунайГаз» совместно с ТОО «Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения «КазМунайГаз» и недропользователями проводит в этом направлении масштабную работу. К примеру, в последние несколько лет были апробированы различные технологии бурения, которые позволили достичь значительных приростов нефти при меньших экономических затратах.
Ярким примером успешности применения оптимальных геолого-технических мероприятий является увеличение добычи нефти на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай» в последние 2 года. Внедрение инновационных технологий вызвал рост добычи нефти здесь с 608 до 1 334 тонн в сутки. Затраты на проведение геолого-технических мероприятий окупились за 5 месяцев. По расчетам компании, применение оптимальных технологий позволит обеспечить стабильную добычу в «Казахтуркмунай» на уровне 357–360 тыс. тонн в течение последующих пяти лет. Более того, мы планируем тиражировать этот опыт и на другие месторождения КМГ.
В 2015 году была разработана Программа геологоразведочных работ, согласно которой ожидаемый прирост запасов по действующим геологоразведочным активам КМГ составит порядка 246 млн тонн.
В течение 2016–2017 годов в рамках проведения масштабных аналитических исследований, проводимых совместно с НИИ ТДБ, создана структурно-тектоническая модель, проведен анализ скважинных данных с последующим выделением потенциальных ловушек. В результате регионального изучения осадочного бассейна Республики Казахстан подготовлен портфель из 7 участков для дальнейшего изучения и последующего включения в инвестиционный портфель КМГ.
В 2017 году КМГ разработал детальную программу доразведки, которая предполагает подготовку предложений по видам, объемам и срокам реализации необходимых мероприятий по доразведке определенных месторождений, включая сейсморазведки 3Д и бурения новых скважин, с оценкой возможности использования скважин из существующего фонда, выведенных из эксплуатации по разным причинам (обводненности, аварии, малодебитности). Ожидаемый прирост от данной программы доразведки планируется в размере 61 млн тонн нефти до 2022 года.
Компания активно занимается поиском перспективных идей в области геологоразведки. Так, в прошлом году между АО НК «КазМунайГаз» и итальянской компанией ENI подписано соглашение о передаче 50% права недропользования в проекте «Исатай» на условиях кэрри-финансирования. Что это значит? «КазМунайГаз» в данном случае затраты на геологоразведочные мероприятия не несет. В случае если геологоразведка оказывается положительной, то в дальнейшем партнер может вернуть затраченные средства, добывая нефть. Если же открытия не происходит, то все затраты на геологоразведку партнер принимает на себя. В текущем году обе компании начнут проведение разведочных работ на контрактной территории.
Итоги модернизации
2017 год ознаменовался для компании постепенным завершением ряда крупных стратегически важных проектов, среди которых модернизация отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Отмечу, что модернизация проводилась в условиях действующего производства, параллельно проводились демонтажные работы, строительство новых установок, и это в условиях взрыво- и пожароопасного производства.
КМГ привлек значительные инвестиционные средства, всего общая стоимость проводимой модернизации составила порядка 6 млрд долларов.
В 2017 году завершилась модернизация Павлодарского нефтехимического завода и Атырауского нефтеперерабатывающего завода, где на сегодня проводятся пусковые работы на крупнейшем в стране Комплексе глубокой переработки нефти. Также завершен 1-й этап модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (ПКОП). После завершения модернизации 2-го этапа ПКОП ожидается, что внутренние потребности Казахстана в топливе будут полностью удовлетворены в среднесрочной перспективе.
Вместе с тем модернизация трех НПЗ позволит повысить их производственную мощность переработки углеводородного сырья с 15,4 млн тонн до 16,6 млн тонн в 2019 году.
Автоматизация производства
В своем Послании Глава государства отмечал особое значение развития IT- и инжиниринговых услуг и необходимость активного внедрения комплексных информационно-технологических платформ.
«КазМунайГаз» в своей деятельности активно внедряет современные информационные технологии. Ранее компанией неоднократно освещался проект Интеллектуального месторождения. Это комплексная автоматизация системы управления нефтегазовым промыслом, при котором работа подземного оборудования регулируется станцией управления, а информация в актуальном непрерывном режиме передается в единую информационную систему для оперативного принятия управленческих решений. Проект прошел стадию пилота, и теперь КМГ осуществляет его тираж на месторождения компании.
Мы определили несколько приоритетных направлений по цифровизации нашего бизнеса. В качестве основы для дальнейшего развития наших производственных процессов ставим задачу сбора данных по основным производственным показателям. К сожалению, сегодня часть данных с измерительных приборов полевого оборудования собирается вручную и также вручную вносится в системы, что замедляет процесс работы.
Кроме того, планируется обеспечить управление производственными процессами в режиме реального времени. В компании разрабатываются проекты по созданию аналитических систем, развитию диспетчерских центров, проект по повышению качества и оперативности в управлении НПЗ за счет автоматизации всех технологических процессов и операций, точности планирования и расчета потерь производства. На этапе внедрения находится аналитическая геоинформационная система в рамках проектов газификации, создается централизованный банк данных в сфере геологоразведки...
Масштабная газификация
Модернизация газовой отрасли решила целый ряд социальных проблем, в том числе обеспечения ряда регионов республики голубым топливом. Были диверсифицированы маршруты транспортировки газа, что полностью исключает нашу зависимость от импортного газа.
Одним из наиболее стратегически важных проектов как для КМГ, так и для страны в целом стал старт поставок газа в Китайскую Народную Республику. В октябре 2017 года подписан договор о поставке 5 млрд кубометров казахстанского газа в Китай, в дальнейшем экспорт планируется увеличить до 10 млрд кубометров в год.
Полным ходом осуществляется газификация регионов республики. Впервые газифицированы областной центр Алматинской области – город Талдыкорган и города Капшагай, Есик, Жаркент и Шелек.
Кроме того, газифицированы более 30 самых отдаленных населенных пунктов Алматинской, Южно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областей. К газоснабжающей системе Казахстана подключен город Байконыр.
Особую важность имеет проект по газификации Астаны. Он входит в число Пяти инициатив Президента страны Нурсултана Назарбаева, направленных на социальную модернизацию. Новый магистральный газопровод «Сарыарка», который пройдет от Караозека (Кызылординская область) до столицы республики, обеспечит газом несколько городов и населенных пунктов в центральной и северной части Казахстана, включая Жезказган, Караганду, Темиртау, охват населения составит порядка 2,7 млн жителей. Ожидается, что только за счет газификации в Астане распространение вредных выбросов уменьшится в 6 раз.
Результаты приватизации
КМГ продолжает исполнение программы приватизации. Ее цель заключается в необходимости повышения эффективности экономики Казахстана за счет вывода активов в конкурентную среду, привлечения инвестиций, усиления роли частной инициативы.
Всего в течение 2015–2017 годов исполнены мероприятия по 34 организациям, из которых проданы 22 компании, ликвидированы 8 организаций и 4 компании реорганизованы. Общая сумма вырученных средств составила 28,7 млрд тенге. Одной из крупных сделок прошлого года стала продажа непрофильного для КМГ актива – АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр».
КМГ в процессе модернизации
Как отмечалось выше, основные масштабные инвестиционные проекты компании находятся на стадии завершения, динамика производственных результатов по добыче нефти в целом положительна, ценовая конъюнктура на мировом нефтегазовом рынке на сегодня стабилизировалась. В целом все вышеуказанные факторы создают надежную базу для дальнейшего роста и развития компании.
Президентом в Послании поставлены 10 конкретных и четких задач. И «КазМунайГаз» как национальный оператор со своей стороны намерен вносить свой вклад в решение данных задач для дальнейшего улучшения благосостояния казахстанцев. Уверен, каждый нефтяник, каждый сотрудник станет активным участником происходящих в настоящее время в стране процессов модернизации экономики, политики и сознания.