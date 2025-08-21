«Келешек мектептері»: День открытых дверей провели в школе Актобе

Образование
145

Основная цель проекта «Келешек мектептері» — ликвидация дефицита ученических мест, аварийных школ и трёхсменного обучения, а также создание современных, безопасных и комфортных условий для получения качественного образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области в рамках национального проекта «Келешек мектептері» ведется строительство 14 школ на 22 800 мест. На сегодня введено в эксплуатацию две школы общей проектной мощностью 2 300 мест. Это школа №79 в жилом массиве Акжар-2, рассчитанная на 300 мест, и школа в жилом массиве «Есет батыр» микрорайон №3 на 2 000 мест, сообщает Kazpravda.kz

Все новые школы строятся по обновленному формату и полностью соответствуют современным требованиям: учебные кабинеты оснащаются интерактивным оборудованием, лабораториями, библиотеками, STEM-зонами и кабинетами новой модификации. Особое внимание уделяется инклюзивности — создаются условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, предусмотрены современные системы безопасности: видеонаблюдение, охрана, контроль доступа и противопожарная защита.

Сегодня в первой школе, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в Актюбинской области, состоялся день открытых дверей. Это средняя школа №79, расположенная в жилом массиве Акжар-2 и рассчитанная на 300 мест. Будущие первоклассники посетили учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку и столовую, а также встретились со своим будущим учителем. Для детей была организована игровая программа, которая помогла им адаптироваться к новой школьной среде и получить первые впечатления от предстоящего учебного года.

К началу нового учебного года в регионе планируется открытие еще пяти школ, три из которых - в городе Актобе. Четыре школы возводятся в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Это школа на 2 000 мест в микрорайоне «Алтын орда-2», которая позволит разгрузить школы №63 и №64, школа на 600 мест в жилом массиве «Бауырластар-3», а также школа на 300 мест в жилом массиве «Саяжай-1», которая разгрузит три учебных заведения, расположенные в поселке Заречный, и школа на 300 мест в селе Сарыжар Мартукского района.

В настоящий момент на стадии строительства находятся еще 8 школ, в том числе в микрорайонах Есет батыр №7, Алтын Орда -2, Сазды, Жанаконыс-2 и Юго-Запад-2 города Актобе, а также в городе Кандыагаш Мугалжарского района и селах Шубаркудук и Кенкияк Темирского района.

Реализация проекта позволит существенно сократить трехсменное обучение, ликвидировать аварийные здания и обеспечить школьников региона современными и безопасными условиями для получения качественного образования.

 

#школа #Актобе #Келешек мектептері

Популярное

Все
Жить по Абаю
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Газ приходит в глубинку
Отбор в ПМКР продолжается
В интересах здоровья граждан
Что волнует столичных педагогов
Следят с высоты и на земле
Путь воды
Осваивать международный рынок
Сократится очередность в детские сады
Государство поддержит многодетные семьи
В магазинах не хватает полок местным производителям
Для повышения качества услуг
Города готовятся к зиме
Оказали бесплатную юридическую помощь
Вспоминая Достоевского
Бесплатно, но за деньги
Людям нужны доброта и внимание
Тайны древних курганов
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
В режиме открытого неба
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Казахстанские школы возрождают экосистему сел
Трехсменных школ не будет в Астане
Власти США аннулировали 6 тысяч студенческих виз
Около 20 млрд тенге перечислили семьям для подготовки детей…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]