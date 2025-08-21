Основная цель проекта «Келешек мектептері» — ликвидация дефицита ученических мест, аварийных школ и трёхсменного обучения, а также создание современных, безопасных и комфортных условий для получения качественного образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области в рамках национального проекта «Келешек мектептері» ведется строительство 14 школ на 22 800 мест. На сегодня введено в эксплуатацию две школы общей проектной мощностью 2 300 мест. Это школа №79 в жилом массиве Акжар-2, рассчитанная на 300 мест, и школа в жилом массиве «Есет батыр» микрорайон №3 на 2 000 мест, сообщает Kazpravda.kz

Все новые школы строятся по обновленному формату и полностью соответствуют современным требованиям: учебные кабинеты оснащаются интерактивным оборудованием, лабораториями, библиотеками, STEM-зонами и кабинетами новой модификации. Особое внимание уделяется инклюзивности — создаются условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, предусмотрены современные системы безопасности: видеонаблюдение, охрана, контроль доступа и противопожарная защита.

Сегодня в первой школе, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в Актюбинской области, состоялся день открытых дверей. Это средняя школа №79, расположенная в жилом массиве Акжар-2 и рассчитанная на 300 мест. Будущие первоклассники посетили учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку и столовую, а также встретились со своим будущим учителем. Для детей была организована игровая программа, которая помогла им адаптироваться к новой школьной среде и получить первые впечатления от предстоящего учебного года.

К началу нового учебного года в регионе планируется открытие еще пяти школ, три из которых - в городе Актобе. Четыре школы возводятся в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Это школа на 2 000 мест в микрорайоне «Алтын орда-2», которая позволит разгрузить школы №63 и №64, школа на 600 мест в жилом массиве «Бауырластар-3», а также школа на 300 мест в жилом массиве «Саяжай-1», которая разгрузит три учебных заведения, расположенные в поселке Заречный, и школа на 300 мест в селе Сарыжар Мартукского района.

В настоящий момент на стадии строительства находятся еще 8 школ, в том числе в микрорайонах Есет батыр №7, Алтын Орда -2, Сазды, Жанаконыс-2 и Юго-Запад-2 города Актобе, а также в городе Кандыагаш Мугалжарского района и селах Шубаркудук и Кенкияк Темирского района.

Реализация проекта позволит существенно сократить трехсменное обучение, ликвидировать аварийные здания и обеспечить школьников региона современными и безопасными условиями для получения качественного образования.