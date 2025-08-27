Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Минпросвещения РК продолжает реализацию комплексной программы по развитию профессиональных компетенций педагогов в рамках нацпроекта «Келешек мектептері». До конца года более 3 тысяч педагогов пройдут онлайн-обучение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения

Курсы охватывают 11 предметов базового уровня: начальные классы, казахский, русский и английский языки, математику, информатику, физику, химию, биологию, географию и историю. Обучение проходит на цифровой платформе LMS «Өрлеу», где размещены учебные материалы и диагностические тесты для выявления наиболее сложных тем.

«Программа направлена на обновление предметных знаний, развитие профессиональных компетенций и методическую поддержку педагогов без отрыва от основной работы», - говорится в сообщении.

Отметим, в прошлом году в рамках национального проекта «Келешек мектептері» более 2 тысяч педагогов из 35 школ прошли курсы повышения квалификации. По итогам обучения участники получили индивидуальные рекомендации для дальнейшего профессионального роста.