Керамические украшения с этническим колоритом создает жительница Жамбылской области

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Вера Майкович – многогранная творческая личность, которую знают в регионе в первую очередь как художника и прекрасного педагога по живописи, специалиста, великолепно разбирающегося в разных видах и жанрах искусства, человека, интересующегося культурой Европы и Азии, а также активиста польского этнокультурного объединения и региональной Ассамблеи народа Казахстана.

У нее за плечами многие годы творческой и педагогической дея­тельности, участие в различных проектах, групповых и совместных выставках. Кроме того, мастер кисти из Тараза провела четыре персональные выставки живописи. В ее жизни были периоды, когда она занималась только акварелью, а также активно создавала исключительно графические работы. Некоторые из них появились в то время, когда она жила в Европе и посещала местные историко-краеведческие музеи. На протяжении долгого времени она организовывала этнические выставки, будучи заведующей отделом в Доме дружбы. И только последние 10 лет незаметно для себя Вера Майкович стала все больше интересоваться рукоделием и глубже вникать в декоративно-прикладное искусство. Некоторое время она создавала мини-книги на основе фотографий, но с недавних пор, находясь на заслуженном отдыхе, особенно увлеклась изготовлением женских украшений из глины. Примечательно, что ремесленница придает им национальный колорит.

– Моя подруга Сауле Мусаева, давно занимающаяся созданием расписных деревянных кукол, периодически ездила на выставки ремесленников и привозила разнообразные сувениры для моей дочери, – вспоминает Вера Андреевна. – В основном это были украшения из керамики, которые очень полюбились ей.

По словам моей собеседницы, изделия были очень простыми, но тем не менее интересными и самобытными. Они представляли собой маленькие диски с отверстием, через которое был продет шнурок. Примечательно, что ее дочь до сих пор с удовольствием носит их.

– Эти украшения подходят практически к любой одежде: рубашке или платью. Однажды я подумала: почему бы не попробовать сделать что-то подобное, но своими руками? – рассказывает Вера Майкович.

Специально для этого она заказала в интернет-магазине глину. Выбрать подходящую и начать лепить ей не составило труда, потому что ее другая подруга Вера Площенко занималась керамикой и не раз рассказывала, как и что она делает, прежде чем приступить непосредственно к работе.

– Я знала, что это тяжелый труд, – продолжает мастерица. – Вере приходилось со всей семьей ездить на карьер, копать, отмачивать, чистить… В то время было сложнее, чем сегодня. В настоящее время можно купить готовую глину. Тем не менее она требует умения работать с ней, а также последующей обработки.

На выбор занятия Веры Майкович также повлияла история. Если быть точнее, то история Тараза, который издревле был известен своими мастерами в гончарном деле и в целом в производстве керамических изделий.

– Мы живем в древнем городе, который всегда славился ремесленничеством. Помнится, жамбылский краевед Анна Крокошева во время одной из экскурсий рассказывала о том, что на территории нашего края археологами найдена масса бракованных керамических изделий, свидетельствующих о некогда бурном производстве в Таразе. Ведь хорошие готовые образцы могли купить и привезти откуда угодно, а вот неудачные попытки мастеров сделать что-то в большом количестве говорят о том, что их изготавливали именно здесь. У нас в регионе есть и средневековые архитектурные сооружения, стены которых богато декорированы резными изразцами. Все это подтверждает тот факт, что керамика занимала в жизни местных жителей особое место. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы работать с глиной.

К большому сожалению, на длительный период гончарные традиции уже в более позднем Таразе были забыты. Но в последние годы они понемногу стали возрождаться благодаря нескольким энтузиастам, в том числе Вере Майкович.

– Раньше люди повсеместно использовали керамику, в особенности посуду. Но производст­венный фарфор постепенно вытеснил ее. В настоящее время изделия из глины применяются в быту крайне редко. В основном их можно встретить в качестве дополнения к интерьеру. Это могут быть всевозможные вазы и кувшины или элементы декора и так далее.

Керамические же украшения – это нечто другое. Их особенность заключается в том, что изготовление не требует много ресурсов, но, на мой взгляд, необходимо больше творчества. Лично я делала два вида изделий. Это экземпляры с росписью самой глины, а также рельефным узором. Последнее, наверное, можно считать следующим шагом после резных изразцов, к примеру, известного мавзолея Айша-биби. Что касается росписи, то в качестве наиболее распространенного образа в моих работах выступает тюльпан как своего рода символ нашего региона, поскольку именно Жамбылская область считается родиной всех тюльпанов, – сказала мастерица.

По ее словам, отправной точкой в качестве образца для создания собственных украшений в этническом стиле для нее стала антикварная казахская серьга. Металлическое изделие имело круглую форму. Снизу прослеживался национальный орнамент. Плюс к ней были прикреплены красные стеклянные бусины. Именно эту форму Вера Андреевна взяла за основу своих первых изделий. В результате получились уникальные керамические кулоны с подвесками, напоминающие старые изделия казахских зергеров. Постепенно она стала экспериментировать и использовать другие геометрические формы, но все же они не сильно отклонялись от старых национальных украшений. Есть среди изделий и серьги, но все же Вера Майкович предпочитает создавать кулоны.

К слову, прежде чем приступить к изготовлению, ремесленница скрупулезно изучала средневековые украшения по книгам, посвященным ювелирному искусству, и по экспонатам в музеях.

– Этот огромный пласт казахской культуры очень сильно повлиял на мой выбор не только форм и материалов, но и композиций, сюжетов и орнаментов, – отмечает Вера Майкович.

По ее словам, когда после долгих проб и экспериментов она пришла к определенному результату, ей стало интересно узнать, что же делают другие мастера по керамике. Как выяснилось, именно этим направлением занимается достаточно малое количество ремесленников. Причем чаще всего ими создаются только броши и значки. К примеру, в форме котиков, лисичек, домиков и других образов.

– После долгих поисков в Интернете мне удалось найти мастерицу из Австралии, которая, как и я, делает такие же простые диски с отверстиями, через которые продевает шнурки или цепочки. Единственное отличие заключается в том, что свои изделия она покрывает глазурью. Я же работаю с чистой терракотой, что является древней техникой.

По признанию моей собеседницы, в работе с глиной у нее возникли трудности с термической обработкой готовых изделий. Дело в том, что своей печи у нее нет. Приобрести пока не представляется возможным ввиду ее высокой стоимости. Таразской мастерице пошли навстречу коллеги по цеху, оказав помощь с обжигом украшений. Но ведь постоянно просить – не выход, поэтому Вера Андреевна планирует попробовать сделать обжиг самым древним способом – на разведенном обычными дровами костре.

– Мне не нужна большая печь, поскольку вещи, сделанные мной, очень маленькие. В настоящее время я занята поиском необходимой конструкции печи, – говорит она.

Надо сказать, что Вера Майкович попробовала свои силы и в работе с полимерной глиной. Ее преимущество в том, что готовые изделия не требуют обжига. После высыхания они становятся твердыми и довольно прочными. Но все же предпочтение женщина отдает натуральной глине. Именно она роднит ее изделия с произведениями древних мастеров.

Надо сказать, что на протяжении нескольких лет Вера Андреев­на параллельно создает модели одежды, в частности, вязанные крючком платья.

– В какой-то момент на меня оказала очень сильное влияние работа бразильского дизайнера Ванессы Монторо, ставшей известной на весь мир благодаря своим платьям, связанным сложными рисунками. Когда я увидела ее модели, так была очарована ими, что мне тоже захотелось создавать такие платья, но в своем стиле. Долгое время находилась в поис­ке, но на сегодня определенный результат уже есть. Как правило, демонстрирую свои платья на показах моды, – отмечает моя собеседница.

Недавно она познакомилась с другим талантливым мастером – Бахытгуль Конысбаевой, с которой сегодня в тандеме создает коллекции одежды в этническом стиле. А керамические украшения становятся обязательным модным дополнением к моделям.