Американская певица Кэти Перри и Лорен Санчес отправились в космос на корабле New Shepard

Фото: x.com/blueorigin

В рамках 31-й миссии суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin на орбиту отправились шесть женщин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

В понедельник, 14 апреля, состоялся 11-й коммерческий суборбитальный полет компании Blue Origin. Состав экипажа космического корабля New Shepard был полностью женским, сообщается на сайте компании.

В состав экипажа вошли певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, писательница и ученый-исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и руководитель миссии Лорен Санчес — невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса.

New Shepard — это многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов. Состоит из ракеты-носителя и капсулы с экипажем, в которой могут разместиться максимум шесть человек. Получил название в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.

Корабль полностью управляется бортовыми компьютерами, без участия пилотов или наземных служб, и предназначен для космического туризма. Пассажирская капсула оснащена огромными иллюминаторами, чтобы туристам было удобнее наблюдать за тем, что происходит за бортом.

Безос создал Blue Origin в 2000 году, а первые прототипы New Shepard появились в середине 2000-х. Успешный запуск ракеты состоялся в 2015 году. Стоимость билетов для космических туристов не разглашается.

Ракета New Shepard стартовала около 8:30 утра (13:30 по Гринвичу) и достигла так называемой «линии Кармана» — признанной границы космоса, находящейся на высоте около 100 км над поверхностью Земли.

Полностью автоматизированный корабль поднялся на эту высоту вертикально, затем капсула с экипажем отделилась и опустилась на Землю с помощью парашютов и ракетного замедлителя.

Полет длился около 11 минут, в течение короткого времени на борту было состояние невесомости.