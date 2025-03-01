Кэти Перри отправится в космос на самолете

На борту будут только женщины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

Поп-звезда Кэти Перри отправится в космос в рамках предстоящего полета на ракете New Shepard компании Blue Origin в исключительно женском составе.

К певице присоединятся невеста владельца Blue Origin Джеффа Безоса — Лорен Санчес, ведущая CBS Гейл Кинг, бывшая ракетчица NASA Аиша Боу, активистка движения за гражданские права Аманда Нгуен и кинопродюсер Керианн Флинн.

Компания Blue Origin заявила, что это первый космический полет в составе исключительно женского экипажа со времен одиночного полета Валентины Терешковой в 1963 году.

Конкретной даты запуска пока нет, но Blue Origin заявила, что он состоится весной этого года. Кэти Перри планирует отправиться в мировое турне Lifetimes Tour с 23 апреля по 11 ноября, поэтому ожидается, что полет пройдет раньше этой даты.

«Если бы вы мне сказали, что я стану частью первого женского экипажа в космосе, я бы вам поверила. В детстве ничто не было за гранью моего воображения», — сказала Перри в сообщении, которое цитирует Newsweek.

Миссия NS-31 станет 11-м полетом человека в космос для ракеты New Shepard компании Blue Origin и 31-м в ее истории. На данный момент в рамках программы в космос отправились 52 человека.

По данным Blue Origin, полет на ракете New Shepard обычно длится около 11 минут. Корабль полностью автономен — это значит, что в нем нет пилотов. Он доставляет пассажиров за линию Кармана, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.

В пресс-релизе компании Blue Origin говорится, что для Лорен Санчес «большая честь возглавить команду исследователей в миссии, которая бросит вызов их представлениям о Земле, даст им возможность поделиться своими историями и окажет длительное воздействие, которое будет вдохновлять последующие поколения».

Впервые Санчес объявила о своем плане полета с женским экипажем на ракете Blue Origin в 2023 году в интервью Vogue, сказав, что компания «прокладывает путь для женщин».

Сам Джефф Безос отправился в первый пилотируемый полет компании в 2021 году. Ведущий программы «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан и актер сериала «Звездный путь» Уильям Шатнер также отправились в космос на одной из ракет Безоса.

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил полет на космическом корабле VSS Unity своей компании Virgin Galactic в июле 2021 года. Основателю SpaceX Илону Маску, однако, еще предстоит совершить путешествие.