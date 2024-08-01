КГД заявил о неправомерных действиях налогоплательщиков и пригрозил проверками

Налоги , Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Комитет государственных доходов сообщил о случаях, когда налогоплательщики неправомерно включают суммы НДС по иным документам без надлежащих подтверждений и завышают вычеты по приобретенным работам и услугам, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Налоговый кодекс устанавливает исчерпыващий перечень документов, необходимых для отнесения в зачет по НДС и вычетов по КПН. К таким документам относятся счет-фактуры, документы на проезд, декларации или заявления о ввозе товаров, суммы работ и услуг, полученные от нерезидента, остатки товаров и чеки ККМ.

«Однако, несмотря на установленные нормы, некоторые налогоплательщики прибегают к различным методам уклонения от уплаты налогов. Среди таких методов - перенос расходов из одной категории в другую, либо отражения несуществующих затрат.

В этой связи, Комитет призывает налогоплательщиков соблюдать налоговое законодательство и избегать неправомерных действий, так как это может привести к различным формам налогового контроля и проведению налоговых проверок», - говорится в сообщении.

#КГД #НДС #налогоплательщики

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