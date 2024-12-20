Кимешек – не просто головной убор

На самом деле кимешек – это атрибут, говоривший о статусе женщины, о том, снохой какого рода она является и даже есть ли у нее дети.

Об этом и в целом об истории кимешеков рассказал этнодизайнер Тилек Султан, чья выставка «Киелі кимешек» проходит в Национальном музее. Организатором выставки выступило ОО «Қара шаңырақ» при поддержке Министерства культуры и информации РК.

Стоит отметить, что дизайнер, работающий в стиле этно, много лет исследует этот женский головной убор. Он выезжает в регионы и ищет уникальные экземпляры, на сегодня в его этнографической коллекции десятки национальных костюмов, ювелирных украшений, а также предметов быта.

Мастер работает в технике бисерной вышивки и обучает этому искусству. Являяясь членом Союза ремесленников РК, он активно участвует в международных и республиканских конкурсах. Его продукция получила высокую оценку, Тилек Султан – обладатель международного знака качества ЮНЕСКО.

Удивительно, как тонко и точно он чувствует детали нацио­нальной моды. Глубинный смысл нарядов автор выставки постигал с детства, его бабушка была настоящей хранительницей нацио­нальной культуры. К слову, он родился в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, и, возможно, это сыграло свою роль. Не секрет, что кандасы, потомки откочевавших казахов, бережно сохраняли культуру и родной язык. В 2008 году будущий этнодизайнер вернулся на историческую родину.

Первые стежки мастер делал с помощью бабушки, постигая тонкости национального искусства вышивки. Сегодня он в совершенстве владеет сложными техниками вышивки и сумел восстановить множество нацио­нальных костюмов – кимешек, жарғақ шапан, вышитые брюки, женские шапаны, а также мужские и женские тюбетейки.

Изделия Тилека Султана получили признание на конкурсах мастеров в Алматы, Таразе и Семее, а также были представлены на международных выставках в Турции, США, Индии, Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. Он также представлял свое творчество на выставках-ярмарках в рамках Всемирных игр кочевников, проходивших в Казах­стане в этом году.

Но вернемся к выставке. Кимешеки каждого рода отличались друг от друга в деталях: так, например, женщины рода адай носили убор, верхняя часть которого немного свисала вбок, асимметрия смотрелась красиво, а у матерей рода дулат кимешек имел высокую верхнюю часть.

Кроме того, надеть кимешек могла не каждая женщина, и это был настоящий церемониал. Пос­ле рождения первенца невестке готовили дастархан, приглашали женщин рода, а свекровь наливала ей чай, кумыс. После этого она надевала на голову своей снохе кимешек. Этим самым молодой маме оказывали уважение, так как через нее продолжился род, кроме того, в этом есть сокровенный смысл. Родив ребенка, женщина навсегда входила в род мужа как мать потомка. А кимешек помогал ей идентифицировать себя с семьей и с родом мужа. Как говорят сейчас, это был такой работающий лайфхак и чудная техника того, как срастись с семьей, в которую вошла.

Кимешек не носили женщины, которые по разным причинам не могли родить. Они покрывали голову платком – жаулык. И это была настоящая трагедия для женщины, чье предназначение было продолжить род, стать мамой.

Интересно было узнать, что даже вышивка, которой украшали кимешеки, не была лишь красивой деталью, а несла в себе информацию. Так, молодым женщинам кимешеки расшивали яркими нитками, и это означало молодость, энергию. Женщины постарше вышивали его золотыми и серебряными нитями, что символизировало тот самый «золотой» возраст. Вдовы носили кимешек с белоснежной вышивкой, что означало: жизнь после потери главы семьи безрадостна и однообразна, как снежное поле.

Выставка «Киелі кимешек» продлится до конца года. В экс­позиции представлены старинные кимешеки, характерные для регионов и родов Казахстана, национальные головные уборы собственного производства и платья, которые носили наши прабабушки.

– Основная цель мероприя­тия – знакомство с историей национальной одежды казахского народа, популяризация казахских традиций, ценностей среди подрастающего поколения, воспитание патриотизма через модернизацию исторического сознания, сохранение преемственности поколений, – отметила руководитель ОО «Қара шаңырақ» Турар Саттаркызы.

Зрелищно, красочно и содержательно – так в трех словах можно описать выставку «Кие­лі кимешек», которую каждый желающий сможет посетить и насладиться красотой национальной одежды.