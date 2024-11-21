Кинофестиваль «Евразия»: отреставрированную версию фильма Шакена Айманова покажут в Алматы

Кино, Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Это культурное событие приурочат к 110-летию выдающегося деятеля культуры, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба МКИ РК

По данным МКИ, с 24 по 30 ноября Алматы станет центром международного киноискусства, принимая XVII международный кинофестиваль «Евразия».

Особое внимание в этом году уделено юбилеям казахстанского кино, включая 110-летие Шакена Айманова, чье наследие символизирует богатство культурных традиций страны.

«Этот год для нас особенно важен, ведь фестиваль проходит в год значимых юбилеев. Мы отмечаем 90-летие национальной киностудии «Казахфильм», 40 лет с момента присвоения ей имени Шакена Айманова, а также 110 лет со дня его рождения. Шакен Айманов – символ казахстанского кино, оставивший глубокий след в его развитии и вдохновивший многие поколения кинематографистов.

Возвращение Международного кинофестиваля «Евразия» после продолжительной паузы символизирует новый этап в развитии казахстанского кино. Мы являемся свидетелями возрождения и нового дыхания «Казахфильма», который продолжает активно работать, поддерживать таланты и создавать фильмы, находящие отклик не только в стране, но и за ее пределами», – сказал и.о. президента АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова», директор XVII международного кинофестиваля Айдар Омаров, подчеркнув важность этого события для развития казахстанского кинематографа.

Одним из главных событий фестиваля станет показ отреставрированной версии культового фильма «Алдар Косе Безбородый обманщик» (1964), созданного Шакеном Аймановым.

«Мы стремимся показать богатство культурного наследия Казахстана и Центральной Азии. Показ отреставрированной версии «Алдар Косе Безбородый обманщик» – это дань уважения нашему великому режиссеру Шакену Айманову и возможность для зрителей увидеть его творчество в новом качестве», – говорит программный директор XVII международного кинофестиваля «Евразия» Диана Ашимова.

Кинофестиваль традиционно организует МКИ. В программе фестиваля – международный конкурс, а также конкурс стран Центральной Азии и Тюркского мира и деловые площадки.

«Фестиваль включает не только конкурсные показы, но и внеконкурсные программы, мастер-классы, премьеры и деловые площадки, которые создадут уникальные возможности для обмена опытом и знаниями среди профессионалов киноиндустрии. Все мероприятия будут проходить в самых современных кинозалах, а деловые встречи – в Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова», – отметил руководитель деловой площадки кинофестиваля Карим Кадырбаев.

Фестиваль «Евразия» продолжает свою миссию поддерживать культурный диалог и продвигать новые имена в кино.

Особую роль в успехе фестиваля играют его информационные партнеры: АО «Хабар», телеканал Qazaqstan, телеканал «НТК», «Европа плюс Казахстан», «Эльдорадио», Qazaq Gazetteri, Egemen Qazaqstan, «Казахстанская правда», «Антенна Казахстан», «Новое поколение», ORDA, МИА «Казинформ», Arbat Media, El.kz и Baq.kz.

#реставрация #фильм #кинофестиваль #Евразия #Шакен Айманов

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