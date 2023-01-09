Китай впервые за 3 года открыл границы для иностранцев

В мире , Китай
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Впервые после введения ограничений на поездки в марте 2020 года Китай открыл свои границы для иностранных туристов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Фото: GETTY IMAGES

Прибывающим путешественникам больше не нужно будет проходить карантин, однако по-прежнему потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки.

Накануне в Китае начался ежегодный сезон новогодних путешествий – в этом году Новый год по лунному календарю наступает 22 января. Китайцы спешат навестить своих родных и близких.

До недавнего времени Китай проводил политику «нулевого ковида» – фактически страна жила в изоляции с начала пандемии. Строгие антиковидные меры предусматривали многочисленные проверки и жесткие локдауны при малейшем подозрении на всплеск эпидемии, причем власти закрывали на карантин целые города.

После протестов в конце ноября Пекин ослабил ряд наиболее суровых мер, хотя официально отказа от политики «нулевого ковида» объявлено не было.

Более десятка стран уже ввели обязательное тестирование приезжающих из Китая.

 

 

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