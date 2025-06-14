Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане

Энергетика
153

Как сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, все преквалифицированные участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у КНР и России, передает Kazpravda.kz

Фото: energyconnects.com

 

"Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в РК для строительства еще одной АЭС, – сказал Саткалиев. – Объективно в мире не так много стран, которые могут осилить весь атомный цикл своими силами. И безусловно Китай – это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой и наш следующий главный приоритет – сотрудничество с КНР".

Глава Агентства подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры. 

"У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы", - отметил спикер.

#Китай #строительство #АЭС #СNNC

Популярное

Все
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Листая страницы старинных книг
Молочный флагман республики
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Творцы добра
Для ценителей казахской кухни
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Apricot Fest оставил море позитивных эмоций
В регионе построят 12 новых организаций образования
Сервис, кадры, инвестиции
Музыкант с большой буквы
Искусству не нужен переводчик
Распоряжение Главы государства об освобождении от должности
Лекарственную просрочку теперь можно сдать
Из рыболовов – в рыбоводы
Новоселье у осетра
Чтобы помнили
Импортозависимость будет снижена
Экоподарки от природы
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
Восточный путь Турсуна Султанова
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
Землетрясение ощущалось близ Алматы
Казахстан захватил цифровое лидерство в Центральной Азии
Назначен советник Главы государства
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов

Читайте также

Определён лидер международного консорциума по строительству…
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330…
Бектенов обсудил с главой Geo-Jade добычу газа на месторожд…
Assystem разработала для Казахстана методику отбора лидера …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]