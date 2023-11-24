Китайские авиакомпании будут чаще летать в Казахстан

Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК

Фото: пресс-служба Минтранспорта РК

И.о. председателя комитета гражданской авиации Тимур Тлегенов встретился с представителями китайской авиакомпании Air China, China Southern Airlines и Loong Airlines, которые выполняют регулярные пассажирские рейсы в Казахстан.

«China Southern Airlines сообщила, что с 23 января следующего года планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы – Пекин с частотой 3 рейса в неделю. Вместе с тем при повышении спроса авиакомпания China Southern Airlines готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим направлениям из Алматы в Урумчи и Сиань, а также из Астаны в Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года. В свою очередь, авиакомпания Loong Airlines в декабре этого года планирует нарастить число выполняемых рейсов Алматы – Ханчжоу с трех до четырех в неделю. В случае роста пассажиропотока в следующем году авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 7 в неделю. Также перевозчик изучает вопрос открытия рейсов по авиамаршрутам Астана – Ханчжоу, Астана – Чэнду и Алматы – Чэнду в 2024 году», – перечислили в Минтранспорта.

Кроме того, авиакомпания Air Chinа рассматривает вопрос увеличения количества выполняемых рейсов Астана – Сиань – Пекин с двух до трех в неделю, выполнения третьего рейса в неделю напрямую между двумя столицами без посадки в Сиане.

Как ожидается, в период весенне-летней навигации 2024 года число рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 в неделю по действующим и новым маршрутам.