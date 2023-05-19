Кладезь мудрости

– Татьяна Романовна, как давно Вы занимаетесь этим бизнесом? Как пришла мысль открыть букинистический магазин?

– Букинистикой я занимаюсь уже 30 лет. Все произошло в 90-е годы. Раньше работала связистом на телетайпе в управлении связи, курировала Алма-Атинскую область. И тут у нас начались сокращения, а в виде зарплаты вместо денег стали выдавать вещи. В поселке, где я жила, отключали свет и газ. Положение было очень тяжелым. Деваться некуда, пришлось идти торговать. В доме у меня были двойные экземпляры книг – библиотеки раньше у всех были примерно одинаковыми. Помогли родственники, отдали свои книги, и я вышла торговать с тремя сумками. Приходилось это делать на улице. Таких, как я, торгующих, постоянно разгоняли, да и тяжело куда-то идти с этими сумками, поэтому нужно было искать место. Попробовала найти его на Зеленом базаре, но все бутики там оказались очень маленькими, с накопившимся объемом книг ни в один просто не входила. Приш­лось искать дальше. На Никольском базаре, когда там еще не было бутиков, стояли обычные лавки, за ними я и разместилась. Но количество книг росло, их становилось все больше и больше, люди стали обмениваться ими со мной, и пришлось «переезжать» в контейнер. Но и в нем очень скоро закончилось свободное место. Я приобрела магазинчик и торговала уже в нем. А потом Никольский базар снесли, и я осталась вообще без места. Что делать? Пришлось перебираться в подвал, но торговать в нем было куда тяжелее – теснота, низкие потолки, недостаток света… Теперь торгую здесь, в светлом, просторном помещении.

– Можете описать среднестатистического покупателя? Какого он возраста? Каким жанрам отдает предпочтение?

– Это трудно. Люди к нам приходят совершенно разные. В основном, как это ни странно, молодежь, а пожилые занимаются только обменом. Пенсио­неры часто меняют у меня книги, ради этого приезжают со всего города. Да что там, даже из других городов приезжают! В Казахстане, к сожалению, очень мало букинистических магазинов, вот и приходится людям ехать ко мне. Взрослые – в возрасте 40–50 лет – ищут те книги, которые в советское время издавались редко или небольшими тиражами. Они не могли прочитать эти книги тогда и хотят восполнить этот пробел сейчас. Можно сказать, что это своеобразная форма ностальгии… Молодежь часто спрашивает у меня комиксы или книги по психологии. Психологию молодые люди просто обожают. Конечно, девушки интересуются еще и любовными романами, а парни с удовольствием берут фантастику. «Унесенные вет­ром», «Мастер и Маргарита», «Война и мир» – эти книги у меня не залеживаются. Из современных авторов, наверное, чаще всего спрашивают Дэна Брауна. К его книгам у покупателей постоянный интерес, хотя молодежные вкусы и предпочтения меняются очень быстро. В последнее время повышается спрос на советские учебники, хотя некоторые из них, например, букварь, могут стоить сейчас очень дорого. Вот казахскую литературу, к сожалению, покупают, сдают не так часто, она может долго ждать своего покупателя. Но если у меня оказываются «Слова назидания», «Путь Абая», «Кочевники», «Томирис», детективы Кемела Токаева – их забирают сразу же. Собрания сочинений, особенно полные, тоже берут редко, как и по­эзию. Исключение составляют, пожалуй, разве что Асадов, Рождественский да Есенин с Маяковским. Наличие их книг спрашивают постоянно.

– По Интернету гуляет такая история: в Ираке продавцы книжных рынков ночью оставляют свой товар прямо на улице, без присмотра, а на вопрос, не боятся ли они, что их книги украдут, отвечают: «Читатель не ворует, а вор не читает». Сталкивались ли Вы с воровством книг из Вашего магазина?

– Я считаю иначе: если человек ворует книги, значит, они ему очень нужны. Поэтому не боюсь, что их могут украсть и у меня. Так еще и воруют так интересно: сразу нужную книгу не берут, сначала прячут где-нибудь, чтобы потом вернуться за нею. Я периодически прохожу по магазину и нахожу книги там, где им совсем не место, например, какое-нибудь произведение из классики среди учебников по математике. Бывало, что так воровали тома из соб­раний. Видимо, у человека дома стоит такое же, но какого-то тома не хватает, а он ему позарез нужен. Вот недавно куда-то делся первый том из собрания сочинений Шекспира. Конечно, обидно, что в таком виде я сейчас не могу его продать, но с воровством книг пока что сделать ничего не получается.

– Есть ли конкуренция в области букинистики?

– В Алматы, кроме моего, есть только один букинистический магазин, находится он на улице Толе-би. Его владельца я очень хорошо знаю, он первые свои книги – по истории – покупал у меня. Знаю и других, скажем так, книжников нашего города. Все мы относимся друг к другу хорошо, козни не строим, стараемся помогать друг другу.

– То есть это не конкуренция, а сот­рудничество?

– Совершенно верно, именно сотрудничество. Покупатели ходят по магазинам, прицениваются, стараются купить подешевле. Я стараюсь дорого не продавать. Объем книг очень большой, поэтому мне совсем не жалко отдавать их почти даром. Наоборот, так я не поз­воляю товару долго залеживаться в моем магазине.

– Как пополняется Ваш ассортимент? Только ли благодаря обмену?

– Нет, я и покупаю книги. Правда, стараюсь делать это оптом. Например, кто-то переезжает или у кого-нибудь умер родственник. Оставлять книги себе люди не хотят. Тогда я и покупаю их. Это получается дешевле. Но если встречается редкое собрание сочинений, конечно, приходится платить дороже, тут уж никуда не деться.

– Иностранцы тоже интересуются Вашим товаром?

– Да, иностранцев очень много. У меня есть несколько постоянных покупателей из Германии, Америки и Японии. Японские покупатели, стоит им только оказаться в Алматы, сразу же едут ко мне. Много приезжают из российских городов, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Их очень интересуют книги про наш город и про весь Казахстан в целом. Видимо, хочется оставить себе что-нибудь на память о поездке.

– Сохранилось ли такое количество покупателей во время карантина? Как Ваш магазин пережил его?

– Во время карантина, хотя у нас было все закрыто и никого не пускали, мне постоянно звонили и просили: пожалуйста, ну как-нибудь пройдите… Что поделать? Приходилось проходить, открывать магазин и обслуживать покупателей. Они просили меня продать им хоть что-нибудь, лишь бы было чем заняться на карантине.

– Татьяна Романовна, большое спасибо за беседу. Не могли бы Вы в завершение дать советы нашим читателям?

– Совет простой: читайте побольше. Особенно классику. В ней вся психология, которую молодежь так отчаянно пытается изучить по современным книгам. Творчество Золя, Стендаля, Толстого, Достоевского – ведь в нем вся жизнь. Классическая литература – кладезь мудрости.