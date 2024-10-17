Классным руководителям, работающим с трудными детьми, хотят повысить зарплату в РК

Об этом в ответе на депзапрос мажилисмена Маггерама Маггерамова сообщил премьер-министр Олжас Бектенов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Деятельность классных руководителей, непосредственно взаимодействующих с обучающимися и их родителями по предупреждению деструктивного поведения детей, хотят систематизировать, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, в отношении 220 тыс. учителей будет пересмотрено положение об их деятельности и квалификационные характеристики.

«Для повышения их статуса с учетом возможностей бюджета обсуждается вопрос поэтапного увеличения доплаты за классное руководство на 30%», – сообщил премьер.

Напомним, премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос фракции НПК, озвученный мажилисменом Магеррамом Магеррамовым в начале сентября касательно снижения возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет. На днях Олжас Бектенов предоставил позицию правительства по данному вопросу.