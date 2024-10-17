Депутаты просили снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет: что ответил им Бектенов

Премьер Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос фракции НПК, озвученный мажилисменом Магеррамом Магеррамовым в начале сентября касательно снижения возраста наступления уголовной ответственности, передает корреспондент Kazpravda.kz
Магеррамов напомнил об участившихся шокирующих новостях об изнасиловании, избиении и убийствах несовершеннолетних такими же несовершеннолетними детьми.
«Депутатская фракция НПК считает, что одним из первоисточников повсеместного насилия, смертей в рядах нашей армии, несчастных случаев, приводящих здоровых и сильных парней к инвалидности и смерти является буллинг, насилие, романтизация бандитизма и преступного образа жизни, укоренившиеся в границах наших школ. В ряды нашей армии приходят дети, воспитанные деструктивной школьной средой, которые продолжают свои преступные деяния уже в рядах армии», – сказал он.
Мажилисмен от лица фракции выразил мнение, что насилие необходимо искоренять в зародыше. Однако, по его словам, на сегодняшний день, преступники, в виду малолетнего возраста остаются безнаказанными.
«Вероятно, нам, законодателям, следует пересмотреть пороговое значение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по некоторым преступлениям, установив ответственность не с 14, а с 12 лет, допустим по делам об изнасиловании», – предложил он.
В ответе на данный депутатский запрос премьер-министр Олжас Бектенов ссылается на опыт таких стран, как Германия, Япония, Россия, Финляндия, Великобритания, где уголовная ответственность наступает с 14-15 лет (согласно рекомендациям 6-го международного конгресса уголовного права (1953 г, г. Рим).
«Установление ответственности с 12 лет противоречит правовым и гуманистическим подходам к воспитанию и защите детей, так как в данном возрасте дети не обладают достаточным уровнем зрелости для осознания всей степени общественной опасности своих действий. В целом, правительство выражает готовность обсудить с депутатским корпусом конструктивные предложения, направленные на усиление воспитательной работы с учетом международного опыта и мнения родительского и экспертного сообщества», – резюмировал премьер.