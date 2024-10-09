Климатические инициативы Астаны

В азербайджанском Университете ADA состоялся международный симпозиум на тему «Устойчивость и инновации в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами в свете COP29» с участием представителей государственных органов Азербайджана, дипломатического корпуса, бизнес-кругов, местных и зарубежных ученых и экспертов.
Организаторами мероприятия выступили Правительство Азербайджана, а также посольства Казахстана, Венгрии и Италии.
Выступая на мероприятии, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель рассказал о реализуемых в нашей стране мерах, связанных с изменением климата, проблемами окружающей среды и нехваткой воды. Было отмечено, что республика работает над выполнением обязательств, взятых на себя в рамках международных договоров по климату. При этом Цели устойчивого развития ООН являются неотъемлемой частью национальной повестки дня.
В этом контексте Алим Байель подчеркнул, что Казахстан нацелен однозначно уменьшить выбросы парниковых газов к 2030 году на 15%, а при условии поддержки международных финансовых институтов – на 25%.
Посол рассказал об инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию первой в истории страны морской охраняемой территории на своем участке Каспийского моря для защиты экосистемы и среды обитания уникальных млекопитающих, в том числе каспийских тюленей.
По словам дипломата, подтверждением приверженности Казахстана продвижению «зеленой» повестки дня также является инициатива Главы государства о проведении Регионального климатического саммита в 2026 году в Казахстане под эгидой ООН и международных организаций.
– В то же время мы создаем Проектный офис для Центральной Азии по вопросам изменения климата и «зеленой» энергетики и приглашаем наших партнеров поддержать эту инициативу, – добавил Алим Байель.
До участников симпозиума также была доведена информация о приоритетах председательства Казахстана в Международном фонде спасения Арала.
Затрагивая тему предстоящего проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Алим Байель заявил, что Казахстан примет самое активное участие в проведении данного мероприятия.
В этом контексте он рассказал присутствующим о совместном крупном проекте Казахстана, Азербайджана и Узбекистана по экспорту «зеленой» электроэнергии из Центральной Азии через Азербайджан в Европу.
С приветственной речью на симпозиуме также выступили заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, послы Венгрии Томаш Торма и Италии Лука ди Джанфранческо, руководство университета.