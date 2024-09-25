Ключ к устойчивому развитию

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Общество , АЭС
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Маулен Кожа

Депутаты Сената продолжают встречи в регионах по обсуждению перспектив строительства АЭС.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина и сенатор Асем Рахметова встретились с жителями Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, а также с представителями ведущих предприятий региона. Ольга Перепечина подняла вопрос энергетичес­кой независимости и устойчивого развития экономики. В свою очередь сенатор Асем Рахметова отметила, что такие проекты требуют высокой ответственности и полного соответствия международным стандартам безопасности.

Есильский филиал Акмолинской распределительной электросетевой компании посетили Нурлан Бекенов и Талгат Жунусов. Депутаты также встретились с железнодорожниками районного филиала АО «КТЖ». В ходе встреч они призвали граждан принять участие в предстоящем референдуме, подчеркнув важность каждого голоса в решении вопросов, которые определят будущее страны. Особое внимание депутаты уделили теме энергетики и рассказали о том, что нужно делать для устранения дефицита электро­энергии, который, по прогнозам, к 2030 году может превысить 13 млрд киловатт-часов.

О том, как выстроить путь к энергетичес­кой независимости Казахстана, шла речь на встрече сенаторов Нурии Ниязовой, Жанны Асановой и Бекболата Орынбекова с представителями Ассамблеи народа Казах­стана и коллективами объектов среднеспециального образования. Парламентарии акцентировали внимание на важности внедрения новых источников энергии для обеспечения стабильного энергоснабжения страны, подчеркнув, что атомная энергия является одной из самых экологически чистых альтернатив традиционным углеводородным источникам.

Сенатор Шакарым Буктугутов встретился с жителями ВКО – в городе Усть-Каменогорске и Глубоковском районе, а также с депутатами областного маслихата и секретарями район­ного и городского мас­лихатов. Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия между депутатами Парламента РК и маслихатов области.

Сенатор Али Бектаев проинформировал о перспективах развития атомной промышленности жителей Туркестанской области. Участники встреч обсудили текущее состояние и перспективы развития аграрной отрасли, подготовки специалистов, улучшения здоровья населения района, повышения качества медицинских услуг.

С работниками железнодорожной отрас­ли, Дома культуры и жителями Шуского района Жамбылской области провели встречу Бекболат Орынбеков и Сакен Арубаев. Парламентарии подчеркнули, что инициатива Главы государства наглядно иллюстрирует суть концепции «Слышащее государство». Этот шаг откроет новые возмож­ности для дальнейшего развития страны. Кроме того, сенаторы встретились с жителями Кордайского района и представителями совета ветеранов.

Депутаты Ляззат Рысбекова и Арман Утегулов встретились с коллективами Западно-Казахстанской корпорации строительных материалов и Западно-Казахстанской машиностроительной компании. Сенатор Арман Утегулов отметил, что с развитием промышленности, металлургии и машиностроения возникает необходимость поиска новых источников энергии из-за износа сущест­вующих энергостанций и увеличения произ­водства. По словам Ляззат Рысбековой, рост населения и экономики приведет к увеличению спроса на электроэнергию.

О том, что критически важно развивать новые источники электроэнергии, шла речь на встрече сенаторов Серика Утешова и Сергея Ершова с трудовыми коллективами предприятий городов Сарани, Караганды и с педагогической общественностью области. Мероприятия, в которых приняли участие более 300 человек, соб­рали депутатов Карагандинского областного маслихата, представителей энергетичес­ких компаний, экспертов в области энергетики, а также активных жителей региона, которые пришли выразить свое мнение по поводу строи­тельства АЭС.

Проведение референдума по АЭС соответствует принципам концепции «Слышащее государство», отметил сенатор Амангельды Нугманов на встречах с представителями бизнеса и сотрудниками крупных предприятий Актюбинской области. Сенатор акцентировал внимание на важности реформ в сфере энергетики.

О том, что собой представляет мирный атом, рассказал депутат Султан Дюсембинов во время встречи с коллективом ТОО «Шин Лайн» и учителями школы-гимназии № 28 Байсеркенского сельского округа, а также с жителями Илийского района Алматинской области.

#регионы #Сенат #население #АЭС #встречи

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