Ключевые вопросы социальной политики

Свежий выпуск
3
Аяжан Газиз

Вопросы развития инфраструктуры города Астаны обсудил с жителями столицы сенатор Андрей Лукин. Он встретился с сотрудниками акимата района «Есиль» и побеседовал о ключевых социальных вопросах, касающихся улучшения условий жизни населения и реализации государственных программ. Особое внимание было уделено вопросам новостроек, точечного строительства и строи­тельства учебных заведений по программе «Комфортная школа». Были рассмотрены также меры по усилению социальной поддержки уязвимых слоев населения, совершенствованию системы здравоохранения и образования, а также развитию инфраструктуры района.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, по итогам которой были намечены конкретные шаги для дальнейшего сотрудничества и реализации поставленных задач.

Андрей Лукин также принял участие в церемонии вручения ключей жильцам многоквартирного ЖК «Мирный дом». Этот комплекс входил в число долгостроев, и многие семьи с нетерпением ждали этого торжественного и радостного момента. О том, какие проблемы преследовали жилой комплекс и как удалось преодолеть все эти трудности, перед церемонией вручения ключей рассказал аким столицы Женис Касымбек, сообщает пресс-служба Сената Парламента.

#Астана #население #сенатор #Андрей Лукин

Популярное

Все
До старта игр номадов осталось 44 дня
Cтатистика подтверждает: тревожность при перелетах испытывают примерно 85% населения
Общественные объединения помогают сохранять национальные традиции
Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев
Каркаралинск готовится отметить юбилей
Не бойтесь совершать ошибки – они поправимы
Самые важные знания, любовь и заботу Альбина Юрченко обрела в приемной семье
Акварели Александра Листопаднего запечатлели прошлое и настоящее Петропавловска
О первом акиме Астаны
В Таразе открылся филиал российского университета
Самая прекрасная пора
Растет достойная смена
Ночь. Улица. Маньяк...
В бюрократическом тупике
В Петропавловске быстро растет микрорайон «Бірлік» для горожан, пострадавших от паводка
Во имя жизни
Свели уровень преступности к нулю
Выплачены компенсации, строится жилье
В Кызылорде презентован ряд объектов
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Кто в ответе за чистоту?
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг» стартовал в Актау
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию

Читайте также

В Кызылорде презентован ряд объектов
Выплачены компенсации, строится жилье
В Петропавловске быстро растет микрорайон «Бірлік» для горо…
Свели уровень преступности к нулю

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]