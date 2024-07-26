Ключевые вопросы социальной политики
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Аяжан Газиз
Вопросы развития инфраструктуры города Астаны обсудил с жителями столицы сенатор Андрей Лукин. Он встретился с сотрудниками акимата района «Есиль» и побеседовал о ключевых социальных вопросах, касающихся улучшения условий жизни населения и реализации государственных программ. Особое внимание было уделено вопросам новостроек, точечного строительства и строительства учебных заведений по программе «Комфортная школа». Были рассмотрены также меры по усилению социальной поддержки уязвимых слоев населения, совершенствованию системы здравоохранения и образования, а также развитию инфраструктуры района.