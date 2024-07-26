Ключевые вопросы социальной политики

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, по итогам которой были намечены конкретные шаги для дальнейшего сотрудничества и реализации поставленных задач.

Андрей Лукин также принял участие в церемонии вручения ключей жильцам многоквартирного ЖК «Мирный дом». Этот комплекс входил в число долгостроев, и многие семьи с нетерпением ждали этого торжественного и радостного момента. О том, какие проблемы преследовали жилой комплекс и как удалось преодолеть все эти трудности, перед церемонией вручения ключей рассказал аким столицы Женис Касымбек, сообщает пресс-служба Сената Парламента.