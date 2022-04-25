КНБ прокомментировал видео со стрельбой в Таразе

В Комитете национальной безопасности РК прокомментировали видео со стрельбой, распространяемое в СМИ и соцсетях, сообщает Kazpravda.kz.

"Видеокадры перестрелки вооруженных лиц, распространенные в социальных сетях, произошли в ночь с 5 на 6 января в Таразе, когда группа численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия пыталась захватить департамент КНБ по Жамбылской области. В ходе обороны от полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела Антитеррористического центра департамента подполковник Дастан Адильбай", - разъяснили в КНБ.

По данным фактам проводится досудебное расследование, добавили в ведомстве.

Напомним, видеокадры перестрелки в своем Instagram-аккаунте опубликовал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.

«Кровавый январь. Говорят, что это момент штурма здания КНБ», – подписал публикацию блогер.