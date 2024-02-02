КНБ сообщил о задержании религиозного радикала в Шымкенте

Он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

1 февраля по подозрению в пропаганде терроризма в Шымкенте задержан житель Туркестанской области.

– Кроме того, по материалам следствия, он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 256 Уголовного Кодекса, проводятся следственные действия, – сообщили в пресс-службе КНБ.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, разглашению не подлежит.