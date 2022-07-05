КНБ задержал 14 лидеров и участников опасной ОПГ на юге Казахстана

В КНБ рассказали о проведенной спецоперации по поимке членов ОПГ, передает Kazpravda.kz.

"Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения "А" и "Беркут" в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны", - говорится в сообщении.

Этому предшествовала тщательная оперативная разработка с проведением полного комплекса оперативно-розыскных и специальных мероприятий. В результате удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям ТМЦ в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей.

Итогом спецоперации стало задержание 14 лидеров и активных участников группировки, отметили в пресс-службе.

В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денег, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия.

Проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается их причастность к другим преступлениям, добавили в комитете.