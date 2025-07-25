Он подозревается в организации коррупционной схемы

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

23 июля Служба по противодействию коррупции КНБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержала руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Минэнерго по Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz

По данным КНБ, он подозревается в организации коррупционной схемы, позволявшей получать материальную прибыль от недропользователей на системной основе.

«В отношении данного лица проводятся следственные мероприятия по п.3 ч.4 ст.362 («Превышение власти или должностных полномочий») и ч.1 ст.364 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») Уголовного кодекса РК. Подозреваемый арестован», – говорится в информации.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат, добавили в пресс-службе.