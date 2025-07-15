В Астане с помощью кнопки «SOS» найден ребенок, оставшийся без присмотра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

На железнодорожном вокзале столицы произошел случай, наглядно продемонстрировавший эффективность современных технологий в обеспечении общественной безопасности.

Поздним вечером неравнодушный житель города заметил ребенка, который находился один рядом с вокзалом. Оценив ситуацию, мужчина воспользовался ближайшей кнопкой «SOS», чтобы сообщить об этом в полицию. На место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции.

Сотрудники установили, что мальчику 9 лет, и он действительно находился без сопровождения взрослых. После беседы с ребенком полицейские выяснили его адрес и связались с матерью. Ребенок был передан родителям.

На территории Астаны установлено 25 кнопок «SOS». С начала года через них поступило 24 срочных обращения, каждое из которых позволило полицейским своевременно среагировать и оказать помощь.

Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными и проявлять активную гражданскую позицию. Внимательность и участие каждого способствуют сохранению порядка и безопасности в городе.