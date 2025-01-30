Когда комфортно буренкам на карусели

Сельское хозяйство
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В минувшую субботу в ТОО «Агрофирма «Родина» ­Целиноградского района состоялось открытие мощного автоматизированного доильного цеха-карусели, не имеющего аналогов не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. В мероприятии приняли участие вице-министр сельского хозяйст­ва Амангалий Бердалин и замес­титель акима области Мурат Балпан.

фото: пресс-служба облакимата

Роботизированная система доильной карусели шведского бренда DeLaval, одновременно вмещаю­щая 80 голов скота, способна обслужить две тысячи коров за пять часов. От доярки, которая выполняет функции оператора, требуется минимальное количест­во усилий. В смену установку обслуживают всего 12 человек.

Автоматическая доильная сис­тема устроена так, что животное во время дойки чувствует себя весьма комфортно: проводится мягкая обработка копыт, профилактика здоровья вымени. Различные датчики постоянно анализируют поток молока и на количество, и на качество. В танк-охладитель поступает только высокопробное сырье.

Запуск комплекса – важный шаг в реализации поручения Главы государства по увеличению доли переработанной сельскохозяйственной продукции до 70%.

– Перед нами стоит задача по увеличению где-то на 50% поставок молочной продукции в столицу. Для этого в области создаются новые и расширяются действующие производства. Эффективным инструментом поддержки послужила программа льготного кредитования инвестиционных проектов, – отметил на открытии цеха замес­титель акима области Мурат Балпан.

Государственная поддержка позволит Акмолинской облас­ти увеличить производство товарного молока в 1,5 раза, или в объеме от 90 тыс. до 130 тыс. тонн. В ближайшей перспективе регион как основной участник продовольственного пояса столицы сможет обеспечивать молочной продукцией ее жителей на 50%.

Напомним, в прошлом году в четырех районах области были сданы в эксплуатацию пять крупных молочно-товарных ферм на 4,9 тыс. голов скота. В этом году планируется запуск еще двух МТФ на 1,2 тыс. голов.

#сельское хозяйство #Акмолинская область #цех

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