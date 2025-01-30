Когда комфортно буренкам на карусели

В минувшую субботу в ТОО «Агрофирма «Родина» Целиноградского района состоялось открытие мощного автоматизированного доильного цеха-карусели, не имеющего аналогов не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. В мероприятии приняли участие вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин и заместитель акима области Мурат Балпан.
Роботизированная система доильной карусели шведского бренда DeLaval, одновременно вмещающая 80 голов скота, способна обслужить две тысячи коров за пять часов. От доярки, которая выполняет функции оператора, требуется минимальное количество усилий. В смену установку обслуживают всего 12 человек.
Автоматическая доильная система устроена так, что животное во время дойки чувствует себя весьма комфортно: проводится мягкая обработка копыт, профилактика здоровья вымени. Различные датчики постоянно анализируют поток молока и на количество, и на качество. В танк-охладитель поступает только высокопробное сырье.
Запуск комплекса – важный шаг в реализации поручения Главы государства по увеличению доли переработанной сельскохозяйственной продукции до 70%.
– Перед нами стоит задача по увеличению где-то на 50% поставок молочной продукции в столицу. Для этого в области создаются новые и расширяются действующие производства. Эффективным инструментом поддержки послужила программа льготного кредитования инвестиционных проектов, – отметил на открытии цеха заместитель акима области Мурат Балпан.
Государственная поддержка позволит Акмолинской области увеличить производство товарного молока в 1,5 раза, или в объеме от 90 тыс. до 130 тыс. тонн. В ближайшей перспективе регион как основной участник продовольственного пояса столицы сможет обеспечивать молочной продукцией ее жителей на 50%.
Напомним, в прошлом году в четырех районах области были сданы в эксплуатацию пять крупных молочно-товарных ферм на 4,9 тыс. голов скота. В этом году планируется запуск еще двух МТФ на 1,2 тыс. голов.