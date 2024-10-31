Когда мечта стала реальностью

Отметим, что это стало событием не только для региона, но и для страны в целом, потому что станция такого уровня в Казахстане была построена впервые. И аналогов ей пока нет. А появилась она благодаря усилиям и большой мечте одного человека – почетного ветерана ЧС и офицера в отставке Бисенбая Джексенова. Именно он выступил идейным вдохновителем проекта, который позже поддержали в вышестоящих инстанциях. Но обо всем по порядку.

Свыше тридцати лет Бисенбай Джексенович проработал в правоохранительных органах, по выслуге лет вышел на заслуженный отдых. Однако, будучи человеком деятельным и имея многолетний опыт оперативной и руководящей работы, он решил, что еще может быть полезен обществу, и не стал отказываться от предложения остаться в управлении мобилизационной подготовки Западно-Казахстанской области – правда, уже как гражданский служащий.

– Я хорошо знал в области все водоемы и территории, – начал свой рассказ Бисенбай Джексенов. – В 2008 году меня назначили начальником водно-спасательной службы ЗКО. Тогда она подчинялась местным исполнительным органам и имела очень слабое материально-техническое обеспечение. Не было тренировочной базы, возможнос­ти были очень ограничены. Зданию, где располагалась наша служба, было около 200 лет, в нем отсутствовал даже водопровод, не было архива, а на стенах двухметровой толщины красовался многолетний грибок...

Это тот самый случай, когда подразделение ЧС само оказалось в чрезвычайных условиях. Но с 1 января 2009 года начались положительные изменения: водно-спасательная служба перешла в подразделение системы МЧС.

– С этого момента мы стали заниматься своей основной работой на более профессиональном уровне. Стали проводиться республиканские соревнования с различными видами спасательных приемов и изучением специаль­ных способов, для которых была нужна профподготовка. Спасателей начали отправлять для обмена опытом в соседние страны. Их мастерство стало заметно повышаться, – продолжил наш собеседник.

Но все же оставалось много нерешенных вопросов, связанных с подготовкой кадров. Нигде в стране не было современных и многопрофильных спасательных станций.

– Вот тогда у меня зародилась мечта – построить новую современную спасательную станцию на берегу водоемов Уральска, где также можно было бы готовить спасателей широкого профиля. И тем самым оставить хороший след и память в истории своего региона и Родины, – вспоминает Бисенбай Джексенович.

Не откладывая задуманное в долгий ящик, наш герой поднял этот вопрос на очередном рабочем совещании, и выяснилось, что подобная ПСД уже разрабатывалась, но проект так и остался незавершенным.

– Мне показали документы 2005 года. До конца это дело тогда так и не довели, не было заключения госэкспертизы. Я обрадовался и принялся их изучать. Разработчиком оказалось ТОО НИПИ «Газжобалау», а там генеральным директором работал мой земляк – заслуженный нефтяник, основоположник Карачаганака, ныне покойный Камалов Сухан Максутович. С этими документами я отправился к нему. Он ознакомился и поинтересовался, где мы намерены взять средства на заключение госэкпертизы. В итоге Сухан Максутович решил этот вопрос, оказав посильную помощь ради общего блага, – продолжил ветеран службы ЧС.

Так начатое получило продолжение. И, возможно, было бы завершено в более ранние сроки, если бы не катаст­рофическое наводнение в Западно-Казахстанской области в 2011 году. Во время стихийного бедствия Бисенбаю Джексенову, возглавлявшему водно-спасательную службу, пришлось все силы бросить на борьбу с его ликвидацией. Он круглосуточно занимался контро­лем и переброской спасателей в самые горячие точки, еще раз убедившись в твердости своих намерений – построить спасательную станцию. А сразу после паводков обратился в МЧС с просьбой выделить средства на ее строительство.

– Принял на работу инженера-строи­теля, который сверял ПСД, а я взял на себя все организационные моменты. В апреле 2011 года защитил проект в министерствах финансов и экономики. А уже 11 мая были выделены деньги на строительство станции, которая открыла свои двери в декабре того же года, – с воодушевлением рассказывает Бисенбай Джексенович.

За восемь месяцев, вместо плановых девяти, Центральная спасательная станция, не имеющая аналогов в стране, была возведена без единого замечания со стороны государственных, рабочих групп и контролирующих органов. Завезли тренажеры для подготовки водолазов, кинологов и судоводителей, для которых наличие прав на управление водным транспорт­ным средством обязательно.

– Одним словом, наша станция начала готовить профессиональных спасателей широкого профиля, – с гордостью говорит Бисенбай Джексенов.

Результаты не заставили себя долго ждать: профессиональное мастерство спасателей в регионе значительно повысилось. По итогам 2012–2013 годов (дважды) комиссия МЧС признавала подразделение Бисенбая Джексенова лучшим в Казахстане. Пожалуй, это и есть тот случай, когда мечта стала реальностью!

С первых дней запуска станции Бисенбай Джексенович наладил и работу профсоюза, а также создал в коллективе художественный ансамбль «Спасатель», который регулярно выступал в детских лагерях, домах престарелых и других организациях города.

К слову, спасательная станция в Уральске продолжает повышать уровень подготовки спасателей. Эффективность ее работы стала показательной для других регионов Казахстана. По ее примеру в МЧС было принято решение о строительстве Центральной спасательной базы в Астане, в 2015 году Бисенбай Джексенович участвовал и в ее создании. Также к нему обратились за помощью в разработке проектно-сметной документации коллеги из городов Приозерска и Актобе.

И это неудивительно, его многолетний опыт, знание дела и профессионализм – это бесценный кладезь для молодых специалистов. Почетный ветеран МЧС награжден более 20 медалями, множеством почетных грамот и другими знаками отличия. Оглядываясь назад и вспоминая свой трудовой путь, Бисенбай Джексенович пришел к выводу, что в сегодняшних реалиях­ служба ЧС имеет намного больше возможностей, чем это было раньше. Однако, несмотря на общий прогресс, нашим гражданам не хватает личной подготовки в чрезвычайных ситуациях и привычки соблюдать элементарные нормы и правила безопасности.

– Поражает отношение людей к собственной безопасности. Если написано, что нельзя разжигать костер в лесополосе, или на берегу стоит знак «Купаться запрещено», почему люди это часто игнорируют? – говорит он. – По моим данным, 40% населения не умеет плавать, поэтому, я считаю, обу­чать всех этому надо с детства. Сейчас строят много социальных объектов, в частности школы. Почему бы в них не предусматривать бассейны, где детей можно было бы учить плавать? Плавание – самый безопасный вид спорта, это здоровье и в какой-то степени безо­пасность государства. Если молодой человек, к примеру, идет служить в армию и при этом не может 15 мет­ров проплыть, как он будет защищать государство?..