– Мои родители, сестры, братья – все мы знаем государственный язык. Папа Федор Владимирович Еремин владеет им в совершенстве. Он родился в Жангалинском районе, несколько лет обучался в казахской школе. Я училась в русском классе, но с одноклассниками, друзьями в основном общались на казахском. А какие устраивали уличные концерты! Сколько песен тогда перепели! Уважение к языку как к школьному предмету во многом зависит от учителя. Мы на уроки ходили с удовольст­вием. На них была особая, теплая атмосфера. Читали и переводили русские сказки – наша учительница их просто обожала. Думаю, это верный подход, намного интереснее и продуктивнее, чем механическое заучивание правил. При говорении пополняешь словарный запас, осваиваешь произношение, построение предложений.

Одна из сестер Александры Чувелевой, Любовь Федоровна, окончив колледж и институт, одно время преподавала казахский язык в русской школе в Уральске. Моя же собеседница не представляет свою работу секретаря аппарата акима Богдановского сельского округа Теректинского района без знания государственного языка. Теректинский, пожалуй, самый интернациональный район в При­уралье. И если принимают обращения от населения на двух языках, то документооборот уже давно ведется на государственном.

В село Богдановку, на малую родину своей мамы, Александра переехала в 1990 году. Здесь вышла замуж.

– Когда дети были маленькими, суп­руг всегда говорил, чтобы я занималась с ними казахским языком. Мы, конечно, учили бытовые фразы. Но по себе и на примере других убеждаюсь: чем глубже погружение в языковую среду, тем быстрее усвоишь необходимые навыки. Сын Иван заговорил на казахском в армии, начав его освоение с основных строевых команд. Сейчас он работает механизатором в крестьянском хозяйстве. Для дочери Анны серьезная языковая практика началась в третьем классе, когда по рекомендации врачей, чтобы укрепить легкие, мы отдали ее на пение. Преподаватель музыки приехала в райцентр из Алматы и по-русски не говорила. Дети выезжали с ней на конкурсы в областной центр, были в Туркестане, в Актобе. Дочка занималась пением до окончания школы. Так мы победили астму, а заодно освоили казахский язык, – рассказывает Александра Чувелева.

Сейчас Аня, получив диплом по специальности «учитель русского языка», первый год работает в школе, где есть русские и казахские классы. И хотя она признается, что петь на языке Абая ей легче, чем говорить, знание государственного языка очень помогает.

С каждым годом расширяется сфера применения казахского языка, укрепляется его роль как языка межнационального общения. Языковые навыки, как и любые другие, нужно постоянно практиковать, считает моя собеседница. И для этого сегодня в Казахстане множество возможностей. Это специальные курсы, чтение газет и книг, просмотр фильмов и любое другое занятие по душе, где ты погружаешься в языковую среду, обретая новых друзей и новые возможности.